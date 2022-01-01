Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі

Президент Україниповідомив, що на Донбасі тривають жорстокі бої.Про це глава держави заявив у відеозверненні ввечері 10 червня."Тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ, багато-багато інших. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь", — зазначив Зеленський.Він заявив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії російської армії, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії."Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", — додав президент.