Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
Сьогодні, 01:36
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Донбасі тривають жорстокі бої.
Про це глава держави заявив у відеозверненні ввечері 10 червня.
"Тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ, багато-багато інших. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь", — зазначив Зеленський.
Він заявив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії російської армії, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії.
"Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", — додав президент.
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Про це глава держави заявив у відеозверненні ввечері 10 червня.
"Тривають дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Словʼянськ, багато-багато інших. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу, кожне – це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь", — зазначив Зеленський.
Він заявив, що українські військові роблять усе, щоб зупинити наступальні дії російської армії, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії.
"Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", — додав президент.
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