ЗСУ на Сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку





Про це



"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.



У суботу, 11 червня, ЗСУ знищили: 20 загарбників, одну БМП, чотири АТТ і три БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сході України українські військові знищили 20 загарбників і 8 одиниць ворожої техніки.Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід"."Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.У суботу, 11 червня, ЗСУ знищили: 20 загарбників, одну БМП, чотири АТТ і три БПЛА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію