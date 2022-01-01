ЗСУ на Сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
Сьогодні, 00:55
На сході України українські військові знищили 20 загарбників і 8 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.
У суботу, 11 червня, ЗСУ знищили: 20 загарбників, одну БМП, чотири АТТ і три БПЛА.
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Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.
У суботу, 11 червня, ЗСУ знищили: 20 загарбників, одну БМП, чотири АТТ і три БПЛА.
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