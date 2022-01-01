Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю





Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, - пише



"Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених із часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав польський політик.



Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування ядерної зброї з боку РФ може повністю змінити війну, розв'язану нею проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія порушила Будапештський меморандум, тож Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб вона могла захистити свою незалежність.Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, - пише Кореспондент "Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених із часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав польський політик.Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування ядерної зброї з боку РФ може повністю змінити війну, розв'язану нею проти України.

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