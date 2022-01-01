Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю

Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю
Росія порушила Будапештський меморандум, тож Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб вона могла захистити свою незалежність.

Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, - пише Кореспондент.

"Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених із часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав польський політик.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування ядерної зброї з боку РФ може повністю змінити війну, розв'язану нею проти України.

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Теги: зброя, війна, Україна, ЄС
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Коментарі 1
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Світ на грані катастрофи ,а ядерна зброя Україні не помішала б .
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