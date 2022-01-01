Депутат Європарламенту запропонував подарувати Україні ядерну зброю
Сьогодні, 11:08
Росія порушила Будапештський меморандум, тож Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки, щоб вона могла захистити свою незалежність.
Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, - пише Кореспондент.
"Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених із часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав польський політик.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування ядерної зброї з боку РФ може повністю змінити війну, розв'язану нею проти України.
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Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Радослав Сікорський, - пише Кореспондент.
"Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і на заміну стала незалежною країною в межах, встановлених із часів СРСР, РФ порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав польський політик.
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що застосування ядерної зброї з боку РФ може повністю змінити війну, розв'язану нею проти України.
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Коментарі 1
Світ на грані катастрофи ,а ядерна зброя Україні не помішала б .
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