Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів
Сьогодні, 12:30
Збройні сили України уже знищили 32 150 російських військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:
особового складу близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1430 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
артилерійських систем – 715 (+3) од,
РСЗВ - 226 (+4) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:
особового складу близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1430 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,
артилерійських систем – 715 (+3) од,
РСЗВ - 226 (+4) од,
засоби ППО - 97 (+0) од,
літаків – 212 (+0) од,
гелікоптерів – 178 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),
крилаті ракети - 125 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,
спеціальна техніка - 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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