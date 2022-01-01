Українські бійці вже знищили понад 32 тисячі окупантів





Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.





Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:



особового складу близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1430 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,

артилерійських систем – 715 (+3) од,

РСЗВ - 226 (+4) од,

засоби ППО - 97 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,

спеціальна техніка - 54 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України уже знищили 32 150 російських військових.Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:особового складу близько 32150 (+100) осіб ліквідовано;танків ‒ 1430 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 3484 (+18) од,артилерійських систем – 715 (+3) од,РСЗВ - 226 (+4) од,засоби ППО - 97 (+0) од,літаків – 212 (+0) од,гелікоптерів – 178 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 582 (+3),крилаті ракети - 125 (+0),кораблі /катери - 13 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2455 (+7) од,спеціальна техніка - 54 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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