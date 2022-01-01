У МВС пояснили, чому поки не варто боятися наступу з Білорусі

У МВС пояснили, чому поки не варто боятися наступу з Білорусі
У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що російські військові вивозять з Білорусі боєприпаси 122 калібру, яких їм вже не вистачає у війні з ЗСУ.

Це свідчить про кризу з озброєнням в російській армії. Водночас зазначається, що Білорусь, найімовірніше, в наступ не піде. Про це розповів радник глави МВС Віктор Андрусів, повідомляє ТСН.

За його словами, в окупантів теж катастрофа з боєприпасами 122 калібру, тому вони їх вивозять з Білорусі.

"Це один з найпопулярніших калібрів радянських гармат Д-30. В них теж є відчуття кризи цього калібру, тому вони вивозять їх з Білорусі", – заявив Андрусів.

Водночас, за словами радника очільника МВС, у самої Білорусі це теж одні з "найбільш ходових" артустановок. Тому, очевидно, білоруські війська не збираються йти в наступ на Україну. Андрусів переконаний, що техніка поблизу українського кордону та імітація якихось дій насправді не схоже на сили, з якими можна вторгнутися.

"Ми мусимо лишати фактор, що вони можуть "вчудити якусь маячню", але для Білорусі це було б черговою катастрофою", – вважає він.

Він додав, що в МВС оцінюють загрозу наступу з Білорусі як низьку та наголошують, що це суто маневрування з метою розтягування наших сил та дестабілізації ситуації.

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Теги: війна, наступ, Україна
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