Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО

Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій.

Приємну місію виконав командир бригади полковник Олександр Охріменко, - йдеться на сторінці бригади.

Попри непросту ситуацію на фронті, «нагороди знаходять своїх героїв і тут», наголосив командир бригади.

"У нас із вами попереду найважливіше – повне звільнення наших земель від ворога! Попри те, скільки нами уже зроблено, ворогів ще багато, тож акумулюємо сили для їх знищення. Ми згуртовані, рішучі, досвідчені, впевнені в собі і в побратимах. Тому тільки вперед – до Перемоги!" - резюмував Олександр Охріменко.

Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО

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Теги: нагорода, 14 ОМБР, Україна, війна
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