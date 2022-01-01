Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали нагороди на передовій.
Приємну місію виконав командир бригади полковник Олександр Охріменко, - йдеться на сторінці бригади.
Попри непросту ситуацію на фронті, «нагороди знаходять своїх героїв і тут», наголосив командир бригади.
"У нас із вами попереду найважливіше – повне звільнення наших земель від ворога! Попри те, скільки нами уже зроблено, ворогів ще багато, тож акумулюємо сили для їх знищення. Ми згуртовані, рішучі, досвідчені, впевнені в собі і в побратимах. Тому тільки вперед – до Перемоги!" - резюмував Олександр Охріменко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Приємну місію виконав командир бригади полковник Олександр Охріменко, - йдеться на сторінці бригади.
Попри непросту ситуацію на фронті, «нагороди знаходять своїх героїв і тут», наголосив командир бригади.
"У нас із вами попереду найважливіше – повне звільнення наших земель від ворога! Попри те, скільки нами уже зроблено, ворогів ще багато, тож акумулюємо сили для їх знищення. Ми згуртовані, рішучі, досвідчені, впевнені в собі і в побратимах. Тому тільки вперед – до Перемоги!" - резюмував Олександр Охріменко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Воїни 14 ОМБР отримали нагороди на передовій. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На Волині палаючу хату гасили дві бригади рятувальників
Сьогодні, 14:34
У МВС пояснили, чому поки не варто боятися наступу з Білорусі
Сьогодні, 13:53
Медіа