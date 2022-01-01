Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО

Едуарду Лаврінову 48 років, чоловік родом із Маріуполя. Там працював у Державній службі з надзвичайних ситуацій. З початком вторгнення російських військ в Україну – привіз сім'ю в Луцьк, тут і працевлаштувався.



Свою історію чоловік розповів



Війну жителі Маріуполя відчули на собі у 2014-му році, обстріли міста були й у 2015-му, — говорить чоловік.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Едуард Лаврінов переїхав із дружиною, тещею та двома синами у Луцьк. Поки його домівка в Маріуполі ціла, а приміщення пожежної частини – розбомблене.



"Багато людей там лишилося, кого я знаю, кому найскладніше, адже вони люблять Україну, але життєві обставини змушують їх бути у Маріуполі. Ми переписуємося, їм найважче", — говорить рятувальник.



Нині сім'я рятувальника знайшла тимчасове житло у Луцьку. На роботу чоловік влаштувався у Державну службу з надзвичайних ситуацій Волині. Працює тут уже третій місяць.



"Хлопці мене прийняли, наче б то я працював тут усе життя. Наша родина пожежна вона така: куди не поїдь в Україні – ти будеш своїм", – говорить Едуард Лаврінов.



Після деокупації Маріуполя родина рятувальника планує повернутися додому.







Зараз на Волинь прикомандировані 38 працівників, серед них – 14 жінок з інших областей. Є працівники рядового і начальницького складу з Херсонської, Луганської та Донецької областей, — каже начальниця відділу управління ДСНС України на Волині Ірина Варварук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 48 років, чоловік родом із Маріуполя. Там працював у Державній службі з надзвичайних ситуацій. З початком вторгнення російських військ в Україну – привіз сім'ю в Луцьк, тут і працевлаштувався.Свою історію чоловік розповів Суспільному Війну жителі Маріуполя відчули на собі у 2014-му році, обстріли міста були й у 2015-му, — говорить чоловік.Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Едуард Лаврінов переїхав із дружиною, тещею та двома синами у Луцьк. Поки його домівка в Маріуполі ціла, а приміщення пожежної частини – розбомблене."Багато людей там лишилося, кого я знаю, кому найскладніше, адже вони люблять Україну, але життєві обставини змушують їх бути у Маріуполі. Ми переписуємося, їм найважче", — говорить рятувальник.Нині сім'я рятувальника знайшла тимчасове житло у Луцьку. На роботу чоловік влаштувався у Державну службу з надзвичайних ситуацій Волині. Працює тут уже третій місяць."Хлопці мене прийняли, наче б то я працював тут усе життя. Наша родина пожежна вона така: куди не поїдь в Україні – ти будеш своїм", – говорить Едуард Лаврінов.Після деокупації Маріуполя родина рятувальника планує повернутися додому.Зараз на Волинь прикомандировані 38 працівників, серед них – 14 жінок з інших областей. Є працівники рядового і начальницького складу з Херсонської, Луганської та Донецької областей, — каже начальниця відділу управління ДСНС України на Волині

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