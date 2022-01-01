Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО

Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО
Едуарду Лаврінову 48 років, чоловік родом із Маріуполя. Там працював у Державній службі з надзвичайних ситуацій. З початком вторгнення російських військ в Україну – привіз сім'ю в Луцьк, тут і працевлаштувався.

Свою історію чоловік розповів Суспільному.

Війну жителі Маріуполя відчули на собі у 2014-му році, обстріли міста були й у 2015-му, — говорить чоловік.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого Едуард Лаврінов переїхав із дружиною, тещею та двома синами у Луцьк. Поки його домівка в Маріуполі ціла, а приміщення пожежної частини – розбомблене.
Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО

"Багато людей там лишилося, кого я знаю, кому найскладніше, адже вони люблять Україну, але життєві обставини змушують їх бути у Маріуполі. Ми переписуємося, їм найважче", — говорить рятувальник.

Нині сім'я рятувальника знайшла тимчасове житло у Луцьку. На роботу чоловік влаштувався у Державну службу з надзвичайних ситуацій Волині. Працює тут уже третій місяць.

"Хлопці мене прийняли, наче б то я працював тут усе життя. Наша родина пожежна вона така: куди не поїдь в Україні – ти будеш своїм", – говорить Едуард Лаврінов.
Рятувальник з Маріуполя розповів, як живе та працює на Волині. ВІДЕО

Після деокупації Маріуполя родина рятувальника планує повернутися додому.



Зараз на Волинь прикомандировані 38 працівників, серед них – 14 жінок з інших областей. Є працівники рядового і начальницького складу з Херсонської, Луганської та Донецької областей, — каже начальниця відділу управління ДСНС України на Волині Ірина Варварук.


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Теги: рятувальник, Маріуполь
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