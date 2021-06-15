Сьогодні, 13 червня, частина Луцька залишиться без води. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ

Сьогодні, 13 червня, частина Луцька залишиться без води. ПЕРЕЛІК ВУЛИЦЬ
Сьогодні, 13 червня, у зв’язку з аварійним поривом водогону на вулиці Винниченка, 25 деякі вулиці у центральній частині міста залишаться без води.

Про це інформують у пресслужбі КП «Луцькводоканал».

Сьогодні, 13 червня, у зв’язку з аварійним поривом водогону по вулиці Винниченка, 25, буде тимчасово відсутнє водопостачання на деяких вулицях у центральній частині Луцька, починаючи з 10:00 і до завершення аварійно-відновлювальних робіт - орієнтовно – до 19:00.

Води не буде по вулицях Винниченка, Потапова (від будинку №6 до №22), Сверстюка, Франка і на прилеглих територіях, зокрема на вулицях Сільська, Гребінки, Тесленка, Залізняка, Словацького.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - наголошують у КП «Луцькводоканал».

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Теги: Луцьк, вода, відключення
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