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Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни

Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії, аби вибити окупантів за межі нашої країни та закінчити війну.

Для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї, наголосив він у Твіттері.

"1000 гаубиць калібру 155 мм
300 РСЗВ
500 танків
2000 одиниць бронетехніки
1000 дронів", – написав Подоляк.

"5.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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