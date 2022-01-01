Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни
Сьогодні, 10:31
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії, аби вибити окупантів за межі нашої країни та закінчити війну.
Для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї, наголосив він у Твіттері.
"1000 гаубиць калібру 155 мм
300 РСЗВ
500 танків
2000 одиниць бронетехніки
1000 дронів", – написав Подоляк.
"5.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - додав Подоляк.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї, наголосив він у Твіттері.
"1000 гаубиць калібру 155 мм
300 РСЗВ
500 танків
2000 одиниць бронетехніки
1000 дронів", – написав Подоляк.
"5.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - додав Подоляк.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Добрі новини від ВолиньPost за 11 червня
11 червень, 23:33
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни
Сьогодні, 10:31
На Волині п`яний 26-річний водій з’їхав у кювет. ФОТО
Сьогодні, 10:16
Медіа