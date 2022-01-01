Назвали, скільки і якої зброї треба Україні для закінчення війни

Михайло Подоляк перерахував збройні потреби української армії, аби вибити окупантів за межі нашої країни та закінчити війну.



Для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї, наголосив він у



"1000 гаубиць калібру 155 мм

300 РСЗВ

500 танків

2000 одиниць бронетехніки

1000 дронів", – написав Подоляк.



"5.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - додав Подоляк.



Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президентаперерахував збройні потреби української армії, аби вибити окупантів за межі нашої країни та закінчити війну.Для перемоги українцям потрібен партитет важкої зброї, наголосив він у Твіттері "1000 гаубиць калібру 155 мм300 РСЗВ500 танків2000 одиниць бронетехніки1000 дронів", – написав Подоляк."5.06 у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення", - додав Подоляк.Нагадаємо, що російські окупаційні війська вже втратили 32 300 солдатів . Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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