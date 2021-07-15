Чи є на Волині достатньо калію йодиду на випадок ядерної небезпеки
Сьогодні, 02:17
Керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух розповів, які запаси калію йодиду має область на випадок ядерної небезпеки.
Про це повідомляє Суспільне.
За словами Юрія Легкодуха, калій йодид надійшов в область як гуманітарна допомога в травні. Всього 13 тисяч блістерів таблеток.
Ці таблетки були розподілені між закладами охорони здоров’я – між Центрами первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони роздавалися пацієнтам за потреби.
"Зараз в нас створюється ажіотаж з приводу цього препарату калію йодиду і радіаційної небезпеки. В нас ще нічого не сталося, а ми вже починаємо нагнітати", – говорить Юрій Легкодух.
Калій йодид – препарат, що випускається, зокрема, для захисту щитовидної залози від радіоактивного випромінювання.
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Про це повідомляє Суспільне.
За словами Юрія Легкодуха, калій йодид надійшов в область як гуманітарна допомога в травні. Всього 13 тисяч блістерів таблеток.
Ці таблетки були розподілені між закладами охорони здоров’я – між Центрами первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони роздавалися пацієнтам за потреби.
"Зараз в нас створюється ажіотаж з приводу цього препарату калію йодиду і радіаційної небезпеки. В нас ще нічого не сталося, а ми вже починаємо нагнітати", – говорить Юрій Легкодух.
Калій йодид – препарат, що випускається, зокрема, для захисту щитовидної залози від радіоактивного випромінювання.
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