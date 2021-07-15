Чи є на Волині достатньо калію йодиду на випадок ядерної небезпеки

Чи є на Волині достатньо калію йодиду на випадок ядерної небезпеки
Керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух розповів, які запаси калію йодиду має область на випадок ядерної небезпеки.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Юрія Легкодуха, калій йодид надійшов в область як гуманітарна допомога в травні. Всього 13 тисяч блістерів таблеток.

Ці таблетки були розподілені між закладами охорони здоров’я – між Центрами первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони роздавалися пацієнтам за потреби.

"Зараз в нас створюється ажіотаж з приводу цього препарату калію йодиду і радіаційної небезпеки. В нас ще нічого не сталося, а ми вже починаємо нагнітати", – говорить Юрій Легкодух.

Калій йодид – препарат, що випускається, зокрема, для захисту щитовидної залози від радіоактивного випромінювання.

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Теги: медицина, ліки, ядерна небезпека
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