Чи є на Волині достатньо калію йодиду на випадок ядерної небезпеки

Юрій Легкодух розповів, які запаси калію йодиду має область на випадок ядерної небезпеки.



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За словами Юрія Легкодуха, калій йодид надійшов в область як гуманітарна допомога в травні. Всього 13 тисяч блістерів таблеток.



Ці таблетки були розподілені між закладами охорони здоров’я – між Центрами первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони роздавалися пацієнтам за потреби.



"Зараз в нас створюється ажіотаж з приводу цього препарату калію йодиду і радіаційної небезпеки. В нас ще нічого не сталося, а ми вже починаємо нагнітати", – говорить Юрій Легкодух.



Калій йодид – препарат, що випускається, зокрема, для захисту щитовидної залози від радіоактивного випромінювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник обласного управління охорони здоров’ярозповів, які запаси калію йодиду має область на випадок ядерної небезпеки.Про це повідомляє Суспільне За словами Юрія Легкодуха, калій йодид надійшов в область як гуманітарна допомога в травні. Всього 13 тисяч блістерів таблеток.Ці таблетки були розподілені між закладами охорони здоров’я – між Центрами первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони роздавалися пацієнтам за потреби."Зараз в нас створюється ажіотаж з приводу цього препарату калію йодиду і радіаційної небезпеки. В нас ще нічого не сталося, а ми вже починаємо нагнітати", – говорить Юрій Легкодух.Калій йодид – препарат, що випускається, зокрема, для захисту щитовидної залози від радіоактивного випромінювання.

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