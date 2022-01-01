На Харківщині готуються до можливої евакуації людей





Про це розповів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко в коментарі "Українському радіо Харків", пише



На його думку, виїжджати погодяться "дуже мало людей", оскільки саме поняття "обов'язкова" можлива евакуація сприймається панічно.



"Пояснюємо, що це через опалення, зимовий період, труднощі відновлення газу і так далі. Люди, які залишились тут — це близько тисячі людей, вони вже пів року під обстрілами. От що може налякати цих людей?" — цитує Сікаленка "Суспільне".



Він розповів, що російські окупанти щодня руйнують у громаді по два-три будинки. Переважно там залишилися люди старшого і середнього віку. Є також і з десяток людей з інвалідністю.



"Ми так і пояснюємо людям, що це про всяк випадок. А планові заходи готуються і в мирний час. Ще тривають перемовини Харківської обласної військової адміністрації з іншими регіонами", — додав голова громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканців окремих населених пунктів Харківської області, які потерпають від постійних бомбардувань РФ, можуть евакуювати ближче до зими. У громадах, які можуть підлягати евакуації, не було жодного дня без обстрілів, є проблеми із запасами дров та буржуйками. Тому влада збирає інформацію та готує списки для можливої евакуації жителів Циркунів, Черкаських та Руських Тишок.Про це розповів голова Циркунівської громадив коментарі "Українському радіо Харків", пише 24 канал. На його думку, виїжджати погодяться "дуже мало людей", оскільки саме поняття "обов'язкова" можлива евакуація сприймається панічно."Пояснюємо, що це через опалення, зимовий період, труднощі відновлення газу і так далі. Люди, які залишились тут — це близько тисячі людей, вони вже пів року під обстрілами. От що може налякати цих людей?" — цитує Сікаленка "Суспільне".Він розповів, що російські окупанти щодня руйнують у громаді по два-три будинки. Переважно там залишилися люди старшого і середнього віку. Є також і з десяток людей з інвалідністю."Ми так і пояснюємо людям, що це про всяк випадок. А планові заходи готуються і в мирний час. Ще тривають перемовини Харківської обласної військової адміністрації з іншими регіонами", — додав голова громади.

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