На Волині легковик зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна дівчина

На Волині легковик зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна дівчина
Автопригода трапилася учора, 31 серпня, на перехресті вулиці Св. Володимира та проспекту Дружби у Нововолинську. Зіткнулися автомобіль ВАЗ 2101 та мотоцикл Loncin.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За кермом легковика перебував 19-річний житель Поромівської громади. Водій не надав переваги у русі 20-річному мотоциклісту, жителю Володимирського району, що призвело до зіткнення транспортних засобів.
На Волині легковик зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна дівчина

Внаслідок ДТП постраждала 19-річна пасажирка мотоцикла, її госпіталізували у відділення травматології.
На Волині легковик зіткнувся з мотоциклом: постраждала 19-річна дівчина

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Нововолинськ, ДТП
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