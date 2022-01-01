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У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів

У небі над Україною зранку збили п’ять з шести ракет та вертоліт окупантів
Повітряні сили України сьогодні зранку збили ще один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять з шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНІАН.

"Ранок починається з гарних новин: збито ще один вертоліт окупантів Ка-52 зенітно-ракетними військами повітряних сил", - сказав він.

Також, за словами Ігната, під час повітряної тривоги, яка лунала зранку у більшості областей країни, збито 5 із 6 ракет окупантів, класу Ха-101, які вважаються високоточними.

"Також маємо ще один гарний результат: збиття 5 із 6 ракет Ха-101, які окупанти випустили буквально сьогодні зранку, коли лунала повітряна тривога в країні, з літаків Ту-95, з півночі Каспійського моря", - повідомив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні вранці по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Згодом з'явилася інформація про вибухи у Кривому Рогу - окупанти завдали ракетних ударів по місту.

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Теги: Росія, Україна, війна
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