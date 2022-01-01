На Волині підірвали дві міни та снаряд часів Другої Світової війни

На Волині підірвали дві міни та снаряд часів Другої Світової війни
У трьох селах Волинської області місцеві жителі знайшли боєприпаси часів Другої Світової війни.

Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.

Сапери ДСНС Волині знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені свідомими мешканцями у Ковельському районі поблизу села Римачі - мінометну міну 82 мм - 1 од., поблизу села Перевали цього ж району - ще одну мінометну міну 50 мм, і біля села Поромів Володимирського району - артилерійський снаряд 76 мм - 1 од.

Усі виявлені боєприпаси знищено у встановленому порядку.

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Теги: Волинь, боєприпаси, Друга Світова війна
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