На Волині підірвали дві міни та снаряд часів Другої Світової війни





Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.



Сапери ДСНС Волині знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені свідомими мешканцями у Ковельському районі поблизу села Римачі - мінометну міну 82 мм - 1 од., поблизу села Перевали цього ж району - ще одну мінометну міну 50 мм, і біля села Поромів Володимирського району - артилерійський снаряд 76 мм - 1 од.



Усі виявлені боєприпаси знищено у встановленому порядку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У трьох селах Волинської області місцеві жителі знайшли боєприпаси часів Другої Світової війни.Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.Сапери ДСНС Волині знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені свідомими мешканцями у Ковельському районі поблизу села Римачі - мінометну міну 82 мм - 1 од., поблизу села Перевали цього ж району - ще одну мінометну міну 50 мм, і біля села Поромів Володимирського району - артилерійський снаряд 76 мм - 1 од.Усі виявлені боєприпаси знищено у встановленому порядку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію