На Волині підірвали дві міни та снаряд часів Другої Світової війни
Сьогодні, 05:28
У трьох селах Волинської області місцеві жителі знайшли боєприпаси часів Другої Світової війни.
Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.
Сапери ДСНС Волині знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені свідомими мешканцями у Ковельському районі поблизу села Римачі - мінометну міну 82 мм - 1 од., поблизу села Перевали цього ж району - ще одну мінометну міну 50 мм, і біля села Поромів Володимирського району - артилерійський снаряд 76 мм - 1 од.
Усі виявлені боєприпаси знищено у встановленому порядку.
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Про це повідомили на сторінці ДСНС у Волинській області.
Сапери ДСНС Волині знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені свідомими мешканцями у Ковельському районі поблизу села Римачі - мінометну міну 82 мм - 1 од., поблизу села Перевали цього ж району - ще одну мінометну міну 50 мм, і біля села Поромів Володимирського району - артилерійський снаряд 76 мм - 1 од.
Усі виявлені боєприпаси знищено у встановленому порядку.
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