Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки
Сьогодні, 08:35
Модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк матиме додаткові зупинки.
Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці".
З 10 вересня рейс двоповерхового поїзда Skoda Київ — Луцьк зможе підхопити пасажирів ще й у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився.
Квитки на потяг можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк.
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Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці".
З 10 вересня рейс двоповерхового поїзда Skoda Київ — Луцьк зможе підхопити пасажирів ще й у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився.
Квитки на потяг можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк.
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