Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки

Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки
Модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк матиме додаткові зупинки.

Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці".

З 10 вересня рейс двоповерхового поїзда Skoda Київ — Луцьк зможе підхопити пасажирів ще й у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк.

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Теги: Укрзалізниця, потяг, Київ-Луцьк
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