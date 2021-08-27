Новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк матиме додаткові зупинки

Модернізований пасажирський потяг на маршруті Київ – Рівне – Луцьк матиме додаткові зупинки.Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці".З 10 вересня рейс двоповерхового поїзда Skoda Київ — Луцьк зможе підхопити пасажирів ще й у Фастові, Бердичеві, Полонному, Славуті та Здолбунові. Час прибуття до кінцевих станцій при цьому майже не змінився.Квитки на потяг можна придбати у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.Нагадаємо,