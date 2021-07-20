Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 1,5 млн грн бюджетних коштів

Директора підприємства на Волині судитимуть за службове підроблення й привласнення чужого майна, в тому числі у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство встановило, що кілька років поспіль посадовець подавав до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу документи із внесеними у них недостовірними відомостями про витрати на придбання енергоносіїв для надання послуг із опалення Нововолинської центральної міської лікарні.Згодом з'ясувалося, що підприємство не купувало палива у суб'єкта господарювання, вказаного у документах, і вартість послуг з надання теплової енергії завищувало.На підставі підроблених посадовцем документів на рахунок підприємства з бюджету було зайво перераховано понад 1,5 мільйона гривень, які директор і привласнив.Далі – слово за судом.Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.