Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 1,5 млн грн бюджетних коштів

Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 1,5 млн грн бюджетних коштів
Директора підприємства на Волині судитимуть за службове підроблення й привласнення чужого майна, в тому числі у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство встановило, що кілька років поспіль посадовець подавав до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу документи із внесеними у них недостовірними відомостями про витрати на придбання енергоносіїв для надання послуг із опалення Нововолинської центральної міської лікарні.

Згодом з'ясувалося, що підприємство не купувало палива у суб'єкта господарювання, вказаного у документах, і вартість послуг з надання теплової енергії завищувало.

На підставі підроблених посадовцем документів на рахунок підприємства з бюджету було зайво перераховано понад 1,5 мільйона гривень, які директор і привласнив.

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: суд, директор підприємства, привласнення коштів
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