Директора підприємства на Волині судитимуть за привласнення понад 1,5 млн грн бюджетних коштів
Сьогодні, 10:11
Директора підприємства на Волині судитимуть за службове підроблення й привласнення чужого майна, в тому числі у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що кілька років поспіль посадовець подавав до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу документи із внесеними у них недостовірними відомостями про витрати на придбання енергоносіїв для надання послуг із опалення Нововолинської центральної міської лікарні.
Згодом з'ясувалося, що підприємство не купувало палива у суб'єкта господарювання, вказаного у документах, і вартість послуг з надання теплової енергії завищувало.
На підставі підроблених посадовцем документів на рахунок підприємства з бюджету було зайво перераховано понад 1,5 мільйона гривень, які директор і привласнив.
Далі – слово за судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство встановило, що кілька років поспіль посадовець подавав до виконавчого комітету Нововолинської міської ради для затвердження тарифу документи із внесеними у них недостовірними відомостями про витрати на придбання енергоносіїв для надання послуг із опалення Нововолинської центральної міської лікарні.
Згодом з'ясувалося, що підприємство не купувало палива у суб'єкта господарювання, вказаного у документах, і вартість послуг з надання теплової енергії завищувало.
На підставі підроблених посадовцем документів на рахунок підприємства з бюджету було зайво перераховано понад 1,5 мільйона гривень, які директор і привласнив.
Далі – слово за судом.
Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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