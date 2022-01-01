У волинянина вилучили пістолет та набої
Сьогодні, 10:45
6 вересня оперативники відділення поліції №1 Нововолинська за місцем проживання місцевого жителя виявили та вилучили стартовий пістолет Zoraki 9114 S.
Про це повідомили у поліції області.
Вилучений пристрій мав ознаки переробки на пістолет для відстрілу набоїв травматичної дії і був споряджений такими набоями. Їх також вилучили. Усе направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади згадані предмети, відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 цієї ж статті.
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Про це повідомили у поліції області.
Вилучений пристрій мав ознаки переробки на пістолет для відстрілу набоїв травматичної дії і був споряджений такими набоями. Їх також вилучили. Усе направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині нагадує, що незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак особа, яка добровільно видасть органам влади згадані предмети, відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 та ч. 2 цієї ж статті.
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