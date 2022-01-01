Військовий облік для жінок відтермінували на рік

Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік до 1 жовтня 2023 року. Відповідний указ підписав глава відомства Олексій Резніков.

Про це написала заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.

Вона підкреслила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

"Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - написала Маляр.

При цьому вона нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.

"Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання", - пояснила Маляр.

Тож Міноборони, як зазначила заступниця Резнікова, в межах повноважень може лише відтермінувати строки.

"Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним", - зазначила Маляр.

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Теги: військовий облік жінок
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