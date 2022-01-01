На Волині затримали п`яного водія вантажівки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час спілкування з 35-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Після проходження огляду на місці події, Drager показав позитивний результат.



Тож керманич отримав від патрульних два адміністративні матеріали — за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 вересня близько 13-ї години водій вантажівки рухався населеним пунктом Піддубці Луцького району із перевищенням швидкості на 24 км/год.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з 35-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Після проходження огляду на місці події, Drager показав позитивний результат.Тож керманич отримав від патрульних два адміністративні матеріали — за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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