На Волині затримали п`яного водія вантажівки

На Волині затримали п`яного водія вантажівки
7 вересня близько 13-ї години водій вантажівки рухався населеним пунктом Піддубці Луцького району із перевищенням швидкості на 24 км/год.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з 35-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Після проходження огляду на місці події, Drager показав позитивний результат.

Тож керманич отримав від патрульних два адміністративні матеріали — за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, водій, вантажівка, поліція
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