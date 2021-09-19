На Волині зібрали більше мільйона тонн зернових

На Волині зібрали більше мільйона тонн зернових
На Волині завершили збір зернових.

Про це повідомили у пресцентрі Волинської обласної військової адміністрації.

За інформацією управління агропромислового розвитку ОДА, усіма категоріями господарств області зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур при середній урожайності 44 ц/га. Загалом, це понад один мільйон тонн врожаю.

Зокрема:

пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га,

овес зібрано з площі 35 тисячі гектарів при середній урожайності 24 ц/га,

ячмінь зібрано з площі 31 тисяча гектарів при середній урожайності 45 ц/га,

жито зібрано з площі 18 тисяч гектарів при середній урожайності 32 ц/га,

горох зібраний з площі 700 гектарів при середній урожайності 36 ц/га.

Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч – на рівні минулого року.

Крім того, ріпак зібраний з площі 48 тисяч гектарів при середній урожайності 37 ц/га.

Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці.

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Теги: Волинь, зернові, урожай
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