На Волині зібрали більше мільйона тонн зернових
Сьогодні, 17:35
На Волині завершили збір зернових.
Про це повідомили у пресцентрі Волинської обласної військової адміністрації.
За інформацією управління агропромислового розвитку ОДА, усіма категоріями господарств області зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур при середній урожайності 44 ц/га. Загалом, це понад один мільйон тонн врожаю.
Зокрема:
пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га,
овес зібрано з площі 35 тисячі гектарів при середній урожайності 24 ц/га,
ячмінь зібрано з площі 31 тисяча гектарів при середній урожайності 45 ц/га,
жито зібрано з площі 18 тисяч гектарів при середній урожайності 32 ц/га,
горох зібраний з площі 700 гектарів при середній урожайності 36 ц/га.
Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч – на рівні минулого року.
Крім того, ріпак зібраний з площі 48 тисяч гектарів при середній урожайності 37 ц/га.
Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці.
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Про це повідомили у пресцентрі Волинської обласної військової адміністрації.
За інформацією управління агропромислового розвитку ОДА, усіма категоріями господарств області зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур при середній урожайності 44 ц/га. Загалом, це понад один мільйон тонн врожаю.
Зокрема:
пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га,
овес зібрано з площі 35 тисячі гектарів при середній урожайності 24 ц/га,
ячмінь зібрано з площі 31 тисяча гектарів при середній урожайності 45 ц/га,
жито зібрано з площі 18 тисяч гектарів при середній урожайності 32 ц/га,
горох зібраний з площі 700 гектарів при середній урожайності 36 ц/га.
Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч – на рівні минулого року.
Крім того, ріпак зібраний з площі 48 тисяч гектарів при середній урожайності 37 ц/га.
Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці.
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