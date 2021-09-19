На Волині зібрали більше мільйона тонн зернових





Про це



За інформацією управління агропромислового розвитку ОДА, усіма категоріями господарств області зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур при середній урожайності 44 ц/га. Загалом, це понад один мільйон тонн врожаю.



Зокрема:



пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га,



овес зібрано з площі 35 тисячі гектарів при середній урожайності 24 ц/га,



ячмінь зібрано з площі 31 тисяча гектарів при середній урожайності 45 ц/га,



жито зібрано з площі 18 тисяч гектарів при середній урожайності 32 ц/га,



горох зібраний з площі 700 гектарів при середній урожайності 36 ц/га.



Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч – на рівні минулого року.



Крім того, ріпак зібраний з площі 48 тисяч гектарів при середній урожайності 37 ц/га.



Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині завершили збір зернових.Про це повідомили у пресцентрі Волинської обласної військової адміністрації.За інформацією управління агропромислового розвитку ОДА, усіма категоріями господарств області зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур при середній урожайності 44 ц/га. Загалом, це понад один мільйон тонн врожаю.Зокрема:пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га,овес зібрано з площі 35 тисячі гектарів при середній урожайності 24 ц/га,ячмінь зібрано з площі 31 тисяча гектарів при середній урожайності 45 ц/га,жито зібрано з площі 18 тисяч гектарів при середній урожайності 32 ц/га,горох зібраний з площі 700 гектарів при середній урожайності 36 ц/га.Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч – на рівні минулого року.Крім того, ріпак зібраний з площі 48 тисяч гектарів при середній урожайності 37 ц/га.Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року на площі 50 тисяч гектарів і наразі розпочали посів озимої пшениці.

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