Завтра Луцьк прощатиметься з Героєм Віталієм Степанишеним, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 18:10
У четвер, 8 вересня, відбудеться прощання з Віталієм Степанишеним.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
26 лютого 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.
Загинув 29 серпня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області.
Відспівування Героя відбудеться об 11-00 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
26 лютого 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.
Загинув 29 серпня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області.
Відспівування Героя відбудеться об 11-00 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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