Завтра Луцьк прощатиметься з Героєм Віталієм Степанишеним, який загинув на Харківщині

У четвер, 8 вересня, відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.26 лютого 2022 року він був призваний на військову службу по мобілізації на посаду сапера інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу механізованого батальйону.Загинув 29 серпня 2022 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Байрак Харківського району Харківської області.Відспівування Героя відбудеться об 11-00 год. у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!