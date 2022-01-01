В результаті танкового обстрілу у бою за Україну загинув Герой з Волині Вадим Сілаєв

Вадим Сілаєв з Волині. 8 вересня Вадиму мало б виповнитися 28 років…



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"Житель села Лаврів Вадим Сілаєв, 1994 року народження, загинув у бою за Батьківщину 2 вересня в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області в результаті танкового обстрілу з боку противника. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта", - йдеться в повідомленні.



Герої не вмирають! Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність України, загинувз Волині. 8 вересня Вадиму мало б виповнитися 28 років…Про це повідомили у Боратинській громаді."Житель села Лаврів Вадим Сілаєв, 1994 року народження, загинув у бою за Батьківщину 2 вересня в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області в результаті танкового обстрілу з боку противника. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта", - йдеться в повідомленні.Герої не вмирають! Вічна пам'ять!

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