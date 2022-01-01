В результаті танкового обстрілу у бою за Україну загинув Герой з Волині Вадим Сілаєв
Сьогодні, 19:03
Захищаючи незалежність України, загинув Вадим Сілаєв з Волині. 8 вересня Вадиму мало б виповнитися 28 років…
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Житель села Лаврів Вадим Сілаєв, 1994 року народження, загинув у бою за Батьківщину 2 вересня в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області в результаті танкового обстрілу з боку противника. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта", - йдеться в повідомленні.
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Боратинській громаді.
"Житель села Лаврів Вадим Сілаєв, 1994 року народження, загинув у бою за Батьківщину 2 вересня в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області в результаті танкового обстрілу з боку противника. Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя, який віддав своє життя, захищаючи Україну від окупанта", - йдеться в повідомленні.
Герої не вмирають! Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Військового з Волині нагородили посмертно орденом «За мужність»
Сьогодні, 16:28
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збройні сили Білорусі продовжують посилювати охорону в прикордонних з Україною районах, – Генштаб
Сьогодні, 19:22
В результаті танкового обстрілу у бою за Україну загинув Герой з Волині Вадим Сілаєв
Сьогодні, 19:03
У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць
Сьогодні, 18:25
Завтра Луцьк прощатиметься з Героєм Віталієм Степанишеним, який загинув на Харківщині
Сьогодні, 18:10
Розшукують зниклу безвісти 36-річну волинянку. ФОТО
Сьогодні, 17:47
Медіа