Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
У Луцьку 8 вересня, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою, без опадів.

Про це повідомили Sinoptik.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -3°, вдень 15-20° тепла.




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Теги: Луцьк, Волинь, погода
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