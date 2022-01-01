Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня





Про це повідомили Sinoptik.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.



Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -3°, вдень 15-20° тепла.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 8 вересня, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Луцьку погода буде похмурою, без опадів.Про це повідомили Sinoptik.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.Вітер східний, 5-10 м/с, температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0, -3°, вдень 15-20° тепла.

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