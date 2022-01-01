Чи можна робити щеплення, якщо пропустили вакцинацію через війну





Про це в ефірі Оксана Кошалко.



За її словами, якщо не вдалось дотриматись інтервалу, варто переглянути міжнародні рекомендації та дослідження щодо того, коли це можна зробити.



"Вакцинуватися однозначно потрібно. Імунітет проти SARS-CoV-2 зберігається не такий тривалий час. Через три місяці після отримання вакцини, або коли людина перехворіла, кількість антитіл знижується", – наголосила Кошалко.



Тому, якщо ви вже давно вакцинувалися і не хворіли, однозначно потрібно зробити щеплення. Це вбереже вас від важкого перебігу та госпіталізації.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Восени люди почали частіше хворіти на коронавірус. Єдиний вихід вберегтися від важкого перебігу та госпіталізації – вакцинуватись. Однак через повномасштабну війну росії проти України деякі люди могли пропустити щеплення. Разом з тим, навіть якщо пропустили бустерну дозу її ще можна зробити.Про це в ефірі 24 каналу розповіла завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'яЗа її словами, якщо не вдалось дотриматись інтервалу, варто переглянути міжнародні рекомендації та дослідження щодо того, коли це можна зробити."Вакцинуватися однозначно потрібно. Імунітет проти SARS-CoV-2 зберігається не такий тривалий час. Через три місяці після отримання вакцини, або коли людина перехворіла, кількість антитіл знижується", – наголосила Кошалко.Тому, якщо ви вже давно вакцинувалися і не хворіли, однозначно потрібно зробити щеплення. Це вбереже вас від важкого перебігу та госпіталізації.

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