У будинку в Луцьку мешканці самотужки латають дірявий дах. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Олександра Романовська.



Зі слів жінки, п'ять років тому дах ремонтували, однак проблема з'явилася знову.



Аби вирішити питання мешканці під’їзду, в якому п'ять квартир, звернулися до комунальників.



"Прийшов представник жеку, подивився і каже: матеріал коштує 6 тисяч. Я кажу: ми не маємо можливості. Мені тече криша, я мушу добиватися. Я тут живу 20 років і щомісяця плачу 100 з чимось гривень за утримання будинку, де наші кошти", – додала лучанка.



Квартира жінки розташована на другому поверсі. "Затекло, стало капати, ми стали підставляти. Прибігла сусідка, відкрила горище, подивилися, а там повністю вже лилося", – говорить жінка.



У житлово-комунальному підприємстві № 3, яке є управителем будинку, про проблему знають, – говорить директор Руслан Юлдашев. Додає: у мешканців будинку є заборгованість.



"Сьогодні ми вже не є балансоутримувачі. балансоутримувачами є мешканці, які приватизували свої квартири. Ми виключно надаємо послуги в межах тих коштів, що є на будинку. На даному будинку мешканці мають борг 5 тисяч гривень", – каже керівник підприємства.



Зі слів комунальника, кошторис на ремонт даху розробили 23 серпня: вартість робіт за підрахунками становила 6 245 гривень. Мешканці будинку з таким рішенням не погодилися та вирішили проводити ремонтні роботи покрівлі за власні кошти.



Поспілкуватися з власниками квартир, які боргують гроші, Суспільному 7 вересня не вдалося. Зі слів Руслана Юлдашева, усього ЖКП № 3 обслуговує 360 будинків, мешканці яких боргують за послуги з управління. Загальний бюджет підприємства становить 6,5 мільйонів.



"Нам заборонено як виконавчій службі стягувати з боржників і ті люди, які платили, вони так і платять, але ж борг не зменшується. На тих будинках, де люди справно платять, ми робимо як ремонт сходових клітин, утеплюємо системи опалення, ремонтуємо цоколі, відмостки", – додав Руслан Юлдашев.



Зараз дах в будинку на вулиці Глушець мешканці ремонтують самостійно. Люди склалися коштами, придбали необхідні матеріали. Ремонт поки не завершили, – додала мешканка будинку Олександра Романовська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Глушець протікає покрівля. Через дірявий дах в дощову погоду зі стелі у квартирі тече вода.Про це розповіла Суспільному мешканка будинкуЗі слів жінки, п'ять років тому дах ремонтували, однак проблема з'явилася знову.Аби вирішити питання мешканці під’їзду, в якому п'ять квартир, звернулися до комунальників."Прийшов представник жеку, подивився і каже: матеріал коштує 6 тисяч. Я кажу: ми не маємо можливості. Мені тече криша, я мушу добиватися. Я тут живу 20 років і щомісяця плачу 100 з чимось гривень за утримання будинку, де наші кошти", – додала лучанка.Квартира жінки розташована на другому поверсі. "Затекло, стало капати, ми стали підставляти. Прибігла сусідка, відкрила горище, подивилися, а там повністю вже лилося", – говорить жінка.У житлово-комунальному підприємстві № 3, яке є управителем будинку, про проблему знають, – говорить директор. Додає: у мешканців будинку є заборгованість."Сьогодні ми вже не є балансоутримувачі. балансоутримувачами є мешканці, які приватизували свої квартири. Ми виключно надаємо послуги в межах тих коштів, що є на будинку. На даному будинку мешканці мають борг 5 тисяч гривень", – каже керівник підприємства.Зі слів комунальника, кошторис на ремонт даху розробили 23 серпня: вартість робіт за підрахунками становила 6 245 гривень. Мешканці будинку з таким рішенням не погодилися та вирішили проводити ремонтні роботи покрівлі за власні кошти.Поспілкуватися з власниками квартир, які боргують гроші, Суспільному 7 вересня не вдалося. Зі слів Руслана Юлдашева, усього ЖКП № 3 обслуговує 360 будинків, мешканці яких боргують за послуги з управління. Загальний бюджет підприємства становить 6,5 мільйонів."Нам заборонено як виконавчій службі стягувати з боржників і ті люди, які платили, вони так і платять, але ж борг не зменшується. На тих будинках, де люди справно платять, ми робимо як ремонт сходових клітин, утеплюємо системи опалення, ремонтуємо цоколі, відмостки", – додав Руслан Юлдашев.Зараз дах в будинку на вулиці Глушець мешканці ремонтують самостійно. Люди склалися коштами, придбали необхідні матеріали. Ремонт поки не завершили, – додала мешканка будинку Олександра Романовська.

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