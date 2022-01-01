Добрі новини від ВолиньPost за 7 вересня

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.“Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці”, - зауважують в «Укрзалізниці».На перших двох поїздах в рамках пілотного проєкту будуть протестовані:• мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;• замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;• встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;• забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;додали дозатори паперових рушників.Також в рамках пілоту пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.Додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб,- танків ‒ 2097 (+20) од,- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,- артилерійських систем – 1194 (+15) од,- РСЗВ – 300 (+4) од,- засобів ППО - 156 (+0) од,- літаків– 237 (+1) од,- гелікоптерів – 208 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),- крилатих ракет - 214 (+5),- кораблів/катерів - 15 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,- спеціальної техніки - 109 (+0).Більше ніколи не злетить! Повітряні сили Збройних сил України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52.12 років безперервної декретної відпустки, - така історія молодої багатодітної мами із села Липини Підгайцівської громади. Разом із чоловікомвиховує 5-ро дітей.Найстаршому синулише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с. Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.