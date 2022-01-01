Добрі новини від ВолиньPost за 7 вересня
07 вересень, 23:30
Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.
Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 7 вересня, ми писали про таке:
В Україні остаточно заборонили «Партію Шарія»
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах
“Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці”, - зауважують в «Укрзалізниці».
На перших двох поїздах в рамках пілотного проєкту будуть протестовані:
• мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;
• замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
• встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
• забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
додали дозатори паперових рушників.
Також в рамках пілоту пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні
Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.
Додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.
ЗСУ знищили 50 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб,
- танків ‒ 2097 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
- артилерійських систем – 1194 (+15) од,
- РСЗВ – 300 (+4) од,
- засобів ППО - 156 (+0) од,
- літаків– 237 (+1) од,
- гелікоптерів – 208 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
- крилатих ракет - 214 (+5),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,
- спеціальної техніки - 109 (+0).
ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною
Більше ніколи не злетить! Повітряні сили Збройних сил України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52.
12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»
12 років безперервної декретної відпустки, - така історія молодої багатодітної мами із села Липини Підгайцівської громади. Разом із чоловіком Володимиром, Валентина Шотолюк виховує 5-ро дітей.
Найстаршому сину Дмитру лише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.
Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО
Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».
Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с. Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.
Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.
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Тому ми щодня маємо добрі новини. Наприклад, сьогодні, 7 вересня, ми писали про таке:
В Україні остаточно заборонили «Партію Шарія»
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної сили «Партія Шарія», і таким чином, остаточно заборонив її діяльність в нашій країні.
«Як для європейських дипломатів»: «Укрзалізниця» спробує покращити сервіс у поїздах
“Ми вирішили, що кожен український пасажир вартий рівня сервісу, який ми пропонуємо для перевезень європейських дипломатів. Тож починаємо поступовий перехід на нові стандарти якісного обслуговування пасажирів у поїздах Укрзалізниці”, - зауважують в «Укрзалізниці».
На перших двох поїздах в рамках пілотного проєкту будуть протестовані:
• мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів — ці вагони мають виглядати зразково;
• замість кускового мила для рук тестуємо якісну піну в зручних автоматичних дозаторах;
• встановили більш зручні тримачі для туалетного паперу та замінили сам папір;
• забезпечили вбиральні одноразовими накладками на унітази;
додали дозатори паперових рушників.
Також в рамках пілоту пасажирам запропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.
Україна та Польща відкриють ще один пункт пропуску на кордоні
Задля вирішення проблеми кілометрових черг на польсько-українському кордоні країни попередньо домовилися про тимчасове відкриття ще одного пункту пропуску.
Додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей.
ЗСУ знищили 50 610 російських окупантів
За минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 російських загарбників, а з початку агресії кількість вбитих окупантів досягла 50 610 осіб. Таким чином, загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 7.09 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 50 610 (+460) осіб,
- танків ‒ 2097 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4520 (+36) од,
- артилерійських систем – 1194 (+15) од,
- РСЗВ – 300 (+4) од,
- засобів ППО - 156 (+0) од,
- літаків– 237 (+1) од,
- гелікоптерів – 208 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 880 (+4),
- крилатих ракет - 214 (+5),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3320 (+15) од,
- спеціальної техніки - 109 (+0).
ЗСУ збили ще один російський вертоліт над Херсонщиною
Більше ніколи не злетить! Повітряні сили Збройних сил України зранку 7 вересня збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52.
12 років декрету: волинянка отримала звання «Мати-героїня»
12 років безперервної декретної відпустки, - така історія молодої багатодітної мами із села Липини Підгайцівської громади. Разом із чоловіком Володимиром, Валентина Шотолюк виховує 5-ро дітей.
Найстаршому сину Дмитру лише 18, найменшій доньці у серпні – 10. Між усіма дітьми різниця у 2 роки.
Волинським тероборонівцям передали автівки та Starlink. ФОТО
Транспортом марки «Hyundai Terracan» вдалося забезпечити бійців ТрО завдяки співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації «Унілекс».
Також тероборонівці та прикордонники Волині отримали комплекси супутникового інтернету Starlink: два термінали – бійці прикордонного загону, ще три – територіальної оборони.
У храмі на Волині вперше молилися українською мовою
6 вересня у храмі Іоана Богослова Православної Церкви України с. Скулин вперше звершили молебен до Божої Матері українською мовою.
Ця парафія недавно покинула Московський патріархат та возз'єдналась з ПЦУ,а Богослужіння відбувались перед церковною брамою.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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