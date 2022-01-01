У Мелітополі вибухнув «штаб» з підготовки псевдореферендуму
Сьогодні, 01:00
Вибухи в південно-східних районах тимчасово окупованого Мелітополя виявилися роботою партизанів, які знищили штаб окупантів та колаборантів, що готували в місті псевдореферендум.
Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.
«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти» - написав він.
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Про це написав мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram.
«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти» - написав він.
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