У Мелітополі вибухнув «штаб» з підготовки псевдореферендуму





Про це Іван Федоров у своєму Telegram.



«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти» - написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вибухи в південно-східних районах тимчасово окупованого Мелітополя виявилися роботою партизанів, які знищили штаб окупантів та колаборантів, що готували в місті псевдореферендум.Про це написав мер Мелітополяу своєму Telegram.«Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це черговий штаб «Єдиної Росії» в будівлі Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти» - написав він.

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