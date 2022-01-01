Україна розглядає варіант зупинки Запорізької АЕС
Сьогодні, 03:42
Україна розглядає можливість зупинки Запорізької АЕС, тобто єдиного працюючого зараз енергоблока №6, якщо це буде необхідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головного державного інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу.
"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", - сказав він.
Зазначимо, що Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.
"Це проектний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", - сказав Коріков.
Він зазначив, що для потреб станції необхідно чотири цистерни дизпального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити через лінію зіткнення на ЗАЕС.
"Ми можемо потенційно потрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме не лише наслідки для території України, а й транскордонні наслідки", - зазначив держінспектор.
Він також зауважив, що внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені усі чотири лінії видачі потужності Запорізької АЕС, лінії зв'язку станції з тепловою електростанцією і лінії видачі потужності теплової електростанції.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків голови Державної інспекції ядерного регулювання, головного державного інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олега Корікова на брифінгу.
"Розглядається варіант зупинки станції. Якщо виникнуть відповідні умови, які потребуватимуть зупинки, енергоблок №6 буде зупинений", - сказав він.
Зазначимо, що Запорізька АЕС втратила зв'язок з енергомережею України, вона працює лише на забезпечення власних потреб в електроенергії.
"Це проектний режим, але подальше погіршення ситуації без живлення ЗАЕС від зовнішнього джерела призведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні станції, щоб забезпечити струмом наші системи безпеки", - сказав Коріков.
Він зазначив, що для потреб станції необхідно чотири цистерни дизпального на добу. Такий обсяг дуже проблематично завозити через лінію зіткнення на ЗАЕС.
"Ми можемо потенційно потрапити в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може призвести до аварії з пошкодженням активної зони реактора і викидом радіоактивних продуктів до навколишнього середовища. Це матиме не лише наслідки для території України, а й транскордонні наслідки", - зазначив держінспектор.
Він також зауважив, що внаслідок обстрілів росіян були пошкоджені усі чотири лінії видачі потужності Запорізької АЕС, лінії зв'язку станції з тепловою електростанцією і лінії видачі потужності теплової електростанції.
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