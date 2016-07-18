На Волині зібрали ранні зернові

На Волині зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур, в середньому з одного гектара – близько 44 центнерів. Загалом, це понад мільйон тонн врожаю.Про це повідомляють в ОВА.Аграрії відзначають, що збір зернових цьогоріч – на рівні минулого року.Пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га, овес – з 35 тисяч гектарів (24 ц/га), ячмінь – з 31 тисячі гектарів (45 ц/га), жито – з 18 тисяч гектарів (32 ц/га), горох – з 700 гектарів (36 ц/га).Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року та розпочали посів озимої пшениці.