На Волині зібрали ранні зернові

На Волині зібрали ранні зернові
На Волині зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур, в середньому з одного гектара – близько 44 центнерів. Загалом, це понад мільйон тонн врожаю.

Про це повідомляють в ОВА.

Аграрії відзначають, що збір зернових цьогоріч – на рівні минулого року.

Пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га, овес – з 35 тисяч гектарів (24 ц/га), ячмінь – з 31 тисячі гектарів (45 ц/га), жито – з 18 тисяч гектарів (32 ц/га), горох – з 700 гектарів (36 ц/га).

Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року та розпочали посів озимої пшениці.

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Теги: зернові, врожай, жнива, Волинь
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