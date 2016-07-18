На Волині зібрали ранні зернові
Сьогодні, 06:00
На Волині зібрано 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур, в середньому з одного гектара – близько 44 центнерів. Загалом, це понад мільйон тонн врожаю.
Про це повідомляють в ОВА.
Аграрії відзначають, що збір зернових цьогоріч – на рівні минулого року.
Пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га, овес – з 35 тисяч гектарів (24 ц/га), ячмінь – з 31 тисячі гектарів (45 ц/га), жито – з 18 тисяч гектарів (32 ц/га), горох – з 700 гектарів (36 ц/га).
Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року та розпочали посів озимої пшениці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють в ОВА.
Аграрії відзначають, що збір зернових цьогоріч – на рівні минулого року.
Пшеницю зібрано з площі 163 тисячі гектарів при середній урожайності 51 ц/га, овес – з 35 тисяч гектарів (24 ц/га), ячмінь – з 31 тисячі гектарів (45 ц/га), жито – з 18 тисяч гектарів (32 ц/га), горох – з 700 гектарів (36 ц/га).
Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай 2023 року та розпочали посів озимої пшениці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зібрали ранні зернові
Сьогодні, 06:00
В українських банках знову можна буде купити готівковий долар
Сьогодні, 04:44
Україна розглядає варіант зупинки Запорізької АЕС
Сьогодні, 03:42
Україна хоче до кінця року звільнити Херсон та Нову Каховку
Сьогодні, 02:10
У Мелітополі вибухнув «штаб» з підготовки псевдореферендуму
Сьогодні, 01:00
Медіа