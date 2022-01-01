З Волині до Гданська планують побудувати трубопровід для експорту олії

З Волині до Гданська планують побудувати трубопровід для експорту олії
Міністри аграрної політики України і Польщі під час Економічного форуму в Карпачі на південному заході Польщі підписали документ щодо будівництва трубопроводу для експорту української олії через польські порти до третіх країн.

В інтерв'ю Укрінформу міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів про подробиці угоди.

Довжина трубопроводу – 600 км, потужність – до 2 млн тонн олії на рік. Трубопровід мав би пролягати з району Ягодина до Гданська.

Передусім планується транспортувати соняшникову олію, оскільки це – основна з рослинних олій, що виробляються українськими компаніями. Є також ріпакова та соєва олія, але по ним значно менші обсяги.

"Побачивши, на що готова Росія, нам треба мати альтернативні постійні маршрути, тому що після нашої перемоги росія все одно залишатиметься нашим сусідом і через певний час вона знову може щось придумати. Тому, крім Чорного моря, повинні існувати альтернативні потужні логістичні маршрути експорту нашої продукції.

Одним із таких рішень є трубопровід, оскільки в Україні переробляється багато олійних культур і це один з основних продуктів експорту", - Сольський.

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Теги: Ягодин, Гданьк, трубопровід
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