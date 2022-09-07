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Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань

Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань
На Житомирщині, Рівненщині та Волині тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів НГУ, ДПСУ, НПУ та ТРО.

Про це повідомили на сайті офіційного вісника міністерства оборони АрміяINFORM.

Сьогодні, 7 вересня, відпрацьовувалася активна фаза навчань, участь в яких взяли бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ.

Тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС та сил ТРО проходять в регіонах, які межують з РБ.

Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацювують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії.

Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.
Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань

Зазначимо, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС у районах відповідальності та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.
Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, навчання
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