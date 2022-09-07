Відпрацьовують ліквідацію ДРГ: на Житомирщині, Рівненщині та Волині проходить активна фаза військових навчань





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Сьогодні, 7 вересня, відпрацьовувалася активна фаза навчань, участь в яких взяли бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ.



Тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС та сил ТРО проходять в регіонах, які межують з РБ.



Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацювують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії.



Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.



Зазначимо, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС у районах відповідальності та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Житомирщині, Рівненщині та Волині тривають тактико-спеціальні навчання підрозділів НГУ, ДПСУ, НПУ та ТРО.Про це повідомили на сайті офіційного вісника міністерства оборони АрміяINFORM.Сьогодні, 7 вересня, відпрацьовувалася активна фаза навчань, участь в яких взяли бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції спільно з Силами територіальної оборони ЗСУ.Тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС та сил ТРО проходять в регіонах, які межують з РБ.Відповідно до легенди навчань, правоохоронці та військові відпрацювують питання інженерного облаштування оборонних позицій, а саме мінування територій. Окрім того, підрозділи спільно тренуються проводити визволення територій від сил і засобів противника та відбивати його контрнаступальні дії.Разом з основними навчальними маневрами, підрозділи спеціального призначення також відпрацьовують виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп та ДРГ.Зазначимо, що такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів системи МВС у районах відповідальності та бойового злагодження із силами Тероборони ЗСУ.

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