У Луцьку пропонують перейменувати ще 5 вулиць





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Вулицю Вільямса пропонують переназвати Городищенською, Гаврилюка — Святогірською, Казакова — Бібліотечною, Лермонтова — Модриновою, Народних дружинників — Листопадовою, а Софії Перовської — Світанковою. Тепер — черга за сесією міської ради, яка й має прийняти рішення.



Також в місті проведуть громадські обговорення щодо заміни вулиць Балакірєва, Вахтангова, Гончарова, Можайського, Смирнова, Хакімова. Їх міркують назвати вулицями Пантелеймона Куліша, Мирослава Скорика, Костя Шишка, Леоніда Каденюка, Володимира Антоновича та Миколи Кумановського відповідно.



Окрім того, комісія запропонувала провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. Її пропонують назвати вулицею Романа Скіри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує перейменувати ще 5 вулиць Луцька.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Вулицю Вільямса пропонують переназвати Городищенською, Гаврилюка — Святогірською, Казакова — Бібліотечною, Лермонтова — Модриновою, Народних дружинників — Листопадовою, а Софії Перовської — Світанковою. Тепер — черга за сесією міської ради, яка й має прийняти рішення.Також в місті проведуть громадські обговорення щодо заміни вулиць Балакірєва, Вахтангова, Гончарова, Можайського, Смирнова, Хакімова. Їх міркують назвати вулицями Пантелеймона Куліша, Мирослава Скорика, Костя Шишка, Леоніда Каденюка, Володимира Антоновича та Миколи Кумановського відповідно.Окрім того, комісія запропонувала провести громадське обговорення щодо перейменування вулиці Першотравневої у селі Жидичин. Її пропонують назвати вулицею Романа Скіри.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію