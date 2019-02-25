У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців

У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців
У луцьких міських центах підтримки переселенців за пів року гуманітарну допомогу надали для більш як 50 тисяч переселенців з різних регіонів.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора луцького ЦНАПу Тетяна Книш.

З її слів, за цей період люди отримали майже 280 тонн одягу, взуття, засобів гігієни тощо. У вересні наплив людей фіксують вдвічі більший, ніж минулого місяця.
У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців

"Багато хто поїхав додому і виявили те, що вже немає домівки чи помешкання не придатні до прожиття і в людей немає іншого виходу, як повертатися і тут облаштовувати власний побут", – говорить посадовиця.

Зараз у Луцьку працюють два центри допомоги: в Палаці учнівської молоді та РАЦСі. Прийшла в пункт видачі допомоги у луцькому Палаці учнівської молоді за осіннім одягом переселенка Олена з дітьми, яка приїхала з Херсонщини.
У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців

Як розповіла жінка, в окупації були два місяці: "Майже щодня ми просили російських військових про "зелений коридор", але ні, казали: малюйте на авто літеру "З" і їдьте на Крим".

Нині, говорить Олена, мріє повернутися додому: "Я дуже раділа, що звільнили наше село, але вони недалеко, 10 кілометрів від села, то повертатися ще не можна".

За одягом для дітей прийшла в міський пункт допомоги Олена Черкашина з Донеччини. Жінка приїхала в Луцьк із доньками та чотирма внуками.
У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців

"Роботу важко знайти, донька з малечою, трьох треба одягнути, бо ростуть. Що було, як ми приїхали весною, то вже мале", – каже жінка.

У пункт допомоги в РАЦСі є нові речі для вагітних та шкільна форма для учнів, - розповіла керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.

"Багато у нас діток прийшло у міські школи, більше 500 дітей. За вчорашній день був цілий "бум", бо приміряли свої перші шкільні костюмчики дівчатка та хлопчики. Тішимося, що можемо адресно допомогти кожній сім'ї, яка потребує цього", – каже посадовиця.

Окрім речей, українцям з областей, де тривають бої, допомагають продуктами, – додала Ліна Галан.

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Теги: Волинь, Луцьк, переселенці
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