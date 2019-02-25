У Луцьку за пів року допомогу отримали більш як 50 тисяч переселенців





Про це Тетяна Книш.



З її слів, за цей період люди отримали майже 280 тонн одягу, взуття, засобів гігієни тощо. У вересні наплив людей фіксують вдвічі більший, ніж минулого місяця.



"Багато хто поїхав додому і виявили те, що вже немає домівки чи помешкання не придатні до прожиття і в людей немає іншого виходу, як повертатися і тут облаштовувати власний побут", – говорить посадовиця.



Зараз у Луцьку працюють два центри допомоги: в Палаці учнівської молоді та РАЦСі. Прийшла в пункт видачі допомоги у луцькому Палаці учнівської молоді за осіннім одягом переселенка Олена з дітьми, яка приїхала з Херсонщини.



Як розповіла жінка, в окупації були два місяці: "Майже щодня ми просили російських військових про "зелений коридор", але ні, казали: малюйте на авто літеру "З" і їдьте на Крим".



Нині, говорить Олена, мріє повернутися додому: "Я дуже раділа, що звільнили наше село, але вони недалеко, 10 кілометрів від села, то повертатися ще не можна".



За одягом для дітей прийшла в міський пункт допомоги Олена Черкашина з Донеччини. Жінка приїхала в Луцьк із доньками та чотирма внуками.



"Роботу важко знайти, донька з малечою, трьох треба одягнути, бо ростуть. Що було, як ми приїхали весною, то вже мале", – каже жінка.



У пункт допомоги в РАЦСі є нові речі для вагітних та шкільна форма для учнів, - розповіла керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан.



"Багато у нас діток прийшло у міські школи, більше 500 дітей. За вчорашній день був цілий "бум", бо приміряли свої перші шкільні костюмчики дівчатка та хлопчики. Тішимося, що можемо адресно допомогти кожній сім'ї, яка потребує цього", – каже посадовиця.



Окрім речей, українцям з областей, де тривають бої, допомагають продуктами, – додала Ліна Галан.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У луцьких міських центах підтримки переселенців за пів року гуманітарну допомогу надали для більш як 50 тисяч переселенців з різних регіонів.Про це Суспільному розповіла заступниця директора луцького ЦНАПуЗ її слів, за цей період люди отримали майже 280 тонн одягу, взуття, засобів гігієни тощо. У вересні наплив людей фіксують вдвічі більший, ніж минулого місяця."Багато хто поїхав додому і виявили те, що вже немає домівки чи помешкання не придатні до прожиття і в людей немає іншого виходу, як повертатися і тут облаштовувати власний побут", – говорить посадовиця.Зараз у Луцьку працюють два центри допомоги: в Палаці учнівської молоді та РАЦСі. Прийшла в пункт видачі допомоги у луцькому Палаці учнівської молоді за осіннім одягом переселенка Олена з дітьми, яка приїхала з Херсонщини.Як розповіла жінка, в окупації були два місяці: "Майже щодня ми просили російських військових про "зелений коридор", але ні, казали: малюйте на авто літеру "З" і їдьте на Крим".Нині, говорить Олена, мріє повернутися додому: "Я дуже раділа, що звільнили наше село, але вони недалеко, 10 кілометрів від села, то повертатися ще не можна".За одягом для дітей прийшла в міський пункт допомогиз Донеччини. Жінка приїхала в Луцьк із доньками та чотирма внуками."Роботу важко знайти, донька з малечою, трьох треба одягнути, бо ростуть. Що було, як ми приїхали весною, то вже мале", – каже жінка.У пункт допомоги в РАЦСі є нові речі для вагітних та шкільна форма для учнів, - розповіла керівниця управління соцслужб для сім'ї, дітей та молоді"Багато у нас діток прийшло у міські школи, більше 500 дітей. За вчорашній день був цілий "бум", бо приміряли свої перші шкільні костюмчики дівчатка та хлопчики. Тішимося, що можемо адресно допомогти кожній сім'ї, яка потребує цього", – каже посадовиця.Окрім речей, українцям з областей, де тривають бої, допомагають продуктами, – додала Ліна Галан.

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