Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії

Владислав Грушецький здобув перемогу серед юніорів в гонці крос кантрі у Швейцарії.



Про це



Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.



Владислав Грушецький боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанинздобув перемогу серед юніорів в гонці крос кантрі у Швейцарії.Про це повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності.Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.Владислав Грушецький боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.

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