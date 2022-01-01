Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії

Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії
Лучанин Владислав Грушецький здобув перемогу серед юніорів в гонці крос кантрі у Швейцарії.

Про це повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності.

Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.

Владислав Грушецький боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.
Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Швейцарія, змагання, маунтинбайк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло
Сьогодні, 14:05
Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії
Сьогодні, 13:46
Волинь може прийняти ще до 5 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
Глава Пентагону заявив про «очевидний успіх» України на полі бою
Сьогодні, 13:16
Наскільки Волинь готова до опалювального сезону
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії Лучанка перемогла у велосипедній гонці в Хорватії
07 червень, 07:15
Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку Лучанка Яна Беломоіна перемогла на міжнародних змаганнях з маунтинбайку
30 травень, 17:30
Українець здобув титул найсильнішої людини світу Українець здобув титул найсильнішої людини світу
10 липень, 15:20
Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
16 червень, 13:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі студентам з України оплачуватимуть навчання та житло
Сьогодні, 14:05
 0
Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії
Сьогодні, 13:46
 0
Волинь може прийняти ще до 5 тисяч переселенців
Сьогодні, 13:30
 0
Глава Пентагону заявив про «очевидний успіх» України на полі бою
Сьогодні, 13:16
 0
Наскільки Волинь готова до опалювального сезону
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8