Лучанин переміг на змаганнях з маунтинбайку у Швейцарії
Сьогодні, 13:46
Лучанин Владислав Грушецький здобув перемогу серед юніорів в гонці крос кантрі у Швейцарії.
Про це повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності.
Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.
Владислав Грушецький боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.
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Про це повідомили у Волинській школі вищої спортивної майстерності.
Змагання з маунтинбайку Le Petit Raid Moutier відбулися 4 вересня в місті Мутьє у Швейцарії.
Владислав Грушецький боровся за першість у категорії "юніори" на дистанції протяжністю 4.75 кілометри, яку подолав з результатом 01:13:28.
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