На «Ягодині» – черги з 2670 вантажівок





Про це під час Сергій Дейнеко.



«Зараз найбільш критична ситуація на кордоні з Республікою Польща. Черги у нас є щодня. І черги, в залежності від пункту пропуску, є від 300 до 800 транспортних засобів. Якщо взяти зараз найбільш критичну ситуацію по пункту пропуску «Ягодин», то зараз вона (черга - ред.) становить 2670 автомобілів», - наголосив Дейнеко і уточнив, що йдеться лише про вантажні автомобілі.



Він розповів, що на даний момент і польські перевізники неодноразово звертались до уряду Польщі з проханням збільшити кількість працівників фітосанітарної служби. Адже наразі в пункті пропуску «Дорогуськ» з протилежного боку від «Ягодина» працює лише 3 польські працівники, які оформляють вантажі в автомобільному пункті пропуску та на залізниці. Тому очільник ДПСУ сподівається, що польська сторона зможе збільшити кількість працівників.



Він зауважив, що ще з липня українська сторона пропонувала відкрити додаткові пункти пропуску або місця перетину кордону.



"Вчора я отримав лист, що Польща готова розпочати оформлення порожніх вантажних автомобілів у пункті пропуску Устилуг (Україна) – Зосін (Польща). Це дозволить розвантажити "Ягодин". Ми пропонуємо ще два місця в межах Львівської області", - сказав Дейнеко.



Черги із легкових автомобілів не є критичними. В середньому 40-50 автомобілів в день. Дейнеко зауважив, що зараз всі сили спрямовані на те, щоб водії вантажівок не стояли у чергах від 3 до 7 днів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через закриття значної кількості морських портів в Україні збільшилося число транспортних засобів на західних кордонах. Найбільш критична ситуація на пункті пропуску «Ягодин».Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив голова Державної прикордонної служби України«Зараз найбільш критична ситуація на кордоні з Республікою Польща. Черги у нас є щодня. І черги, в залежності від пункту пропуску, є від 300 до 800 транспортних засобів. Якщо взяти зараз найбільш критичну ситуацію по пункту пропуску «Ягодин», то зараз вона (черга - ред.) становить 2670 автомобілів», - наголосив Дейнеко і уточнив, що йдеться лише про вантажні автомобілі.Він розповів, що на даний момент і польські перевізники неодноразово звертались до уряду Польщі з проханням збільшити кількість працівників фітосанітарної служби. Адже наразі в пункті пропуску «Дорогуськ» з протилежного боку від «Ягодина» працює лише 3 польські працівники, які оформляють вантажі в автомобільному пункті пропуску та на залізниці. Тому очільник ДПСУ сподівається, що польська сторона зможе збільшити кількість працівників.Він зауважив, що ще з липня українська сторона пропонувала відкрити додаткові пункти пропуску або місця перетину кордону."Вчора я отримав лист, що Польща готова розпочати оформлення порожніх вантажних автомобілів у пункті пропуску Устилуг (Україна) – Зосін (Польща). Це дозволить розвантажити "Ягодин". Ми пропонуємо ще два місця в межах Львівської області", - сказав Дейнеко.Черги із легкових автомобілів не є критичними. В середньому 40-50 автомобілів в день. Дейнеко зауважив, що зараз всі сили спрямовані на те, щоб водії вантажівок не стояли у чергах від 3 до 7 днів.

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