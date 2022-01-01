На «Ягодині» – черги з 2670 вантажівок

На «Ягодині» – черги з 2670 вантажівок
Через закриття значної кількості морських портів в Україні збільшилося число транспортних засобів на західних кордонах. Найбільш критична ситуація на пункті пропуску «Ягодин».

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

«Зараз найбільш критична ситуація на кордоні з Республікою Польща. Черги у нас є щодня. І черги, в залежності від пункту пропуску, є від 300 до 800 транспортних засобів. Якщо взяти зараз найбільш критичну ситуацію по пункту пропуску «Ягодин», то зараз вона (черга - ред.) становить 2670 автомобілів», - наголосив Дейнеко і уточнив, що йдеться лише про вантажні автомобілі.

Він розповів, що на даний момент і польські перевізники неодноразово звертались до уряду Польщі з проханням збільшити кількість працівників фітосанітарної служби. Адже наразі в пункті пропуску «Дорогуськ» з протилежного боку від «Ягодина» працює лише 3 польські працівники, які оформляють вантажі в автомобільному пункті пропуску та на залізниці. Тому очільник ДПСУ сподівається, що польська сторона зможе збільшити кількість працівників.

Він зауважив, що ще з липня українська сторона пропонувала відкрити додаткові пункти пропуску або місця перетину кордону.

"Вчора я отримав лист, що Польща готова розпочати оформлення порожніх вантажних автомобілів у пункті пропуску Устилуг (Україна) – Зосін (Польща). Це дозволить розвантажити "Ягодин". Ми пропонуємо ще два місця в межах Львівської області", - сказав Дейнеко.

Черги із легкових автомобілів не є критичними. В середньому 40-50 автомобілів в день. Дейнеко зауважив, що зараз всі сили спрямовані на те, щоб водії вантажівок не стояли у чергах від 3 до 7 днів.


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Теги: Ягодин, черги
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