У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год
Сьогодні, 15:04
Патрульні зупинили мотоцикліста BMW S1000XR, який у селі Піддубці, що на автодорозі Н-22, рухався зі швидкістю 135 км/год.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зазначають, що дозволена там швидкість - 50 км/год.
Волинські патрульні зафіксували перевищення та склали на порушника адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
Додають, що через перевищення безпечної швидкості на Волині на 8 місяців трапилося 515 ДТП. З них 158 — з травмованими, в яких загинули 25 осіб, а ще 206 — отримали травми.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Зазначають, що дозволена там швидкість - 50 км/год.
Волинські патрульні зафіксували перевищення та склали на порушника адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
Додають, що через перевищення безпечної швидкості на Волині на 8 місяців трапилося 515 ДТП. З них 158 — з травмованими, в яких загинули 25 осіб, а ще 206 — отримали травми.
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