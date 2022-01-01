У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год

У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год
Патрульні зупинили мотоцикліста BMW S1000XR, який у селі Піддубці, що на автодорозі Н-22, рухався зі швидкістю 135 км/год.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Зазначають, що дозволена там швидкість - 50 км/год.

Волинські патрульні зафіксували перевищення та склали на порушника адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.
У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год

Додають, що через перевищення безпечної швидкості на Волині на 8 місяців трапилося 515 ДТП. З них 158 — з травмованими, в яких загинули 25 осіб, а ще 206 — отримали травми.

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Теги: патрульна, швидкість
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