У селі на Волині затримали мотоцикліста, який рухався зі швидкістю 135 км/год

Патрульні зупинили мотоцикліста BMW S1000XR, який у селі Піддубці, що на автодорозі Н-22, рухався зі швидкістю 135 км/год.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Зазначають, що дозволена там швидкість - 50 км/год.Волинські патрульні зафіксували перевищення та склали на порушника адміністративний матеріал за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.Додають, що через перевищення безпечної швидкості на Волині на 8 місяців трапилося 515 ДТП. З них 158 — з травмованими, в яких загинули 25 осіб, а ще 206 — отримали травми.