У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи





Про це розповів Володимир Чупун.



З його слів, вартість робіт, які виконують за кошти підприємства, становить шість мільйонів гривень.



"На цьому місці лежав сталевий водогін, і зараз ми міняємо на аналогічний з поліетиленовими трубами. Роботи ще проводяться: одна ділянка замінена, після завершення буде запуск водогону і мешканці, які відчувають пониження тиску, будуть з водою", – каже комунальник.



З водогону, де тривають ремонті роботи, отримують воду жителі кількох мікрорайонів міста, чимало установ та організацій, – говорить Володимир Чупун. Труби на ділянці замінюють працівники організації-підрядника, які спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовилися.



Як розповіла лучанка Людмила, перебої з водопостачанням були.



"В нас є проблеми тут з водою, бо часом пропадає, потім знову з’являється. Нас найбільше турбує те, що воно тут найбільше тече, то в одному місці, то в іншому, тому що коли гуляєш з собакою, то боїшся кудись ступити, аби не провалитися", – каже лучанка.



З початку року на ділянці водогону від вулиці Кривоноса до проспекту Відродження зафіксували майже 40 пошкоджень. Протяжність водопроводу в Луцьку становить 317 кілометрів, у його більшій частині – зношені труби, – зазначив заступник директора комунального підприємства Володимир Чупун.



Замінивши труби, додав комунальник, вдасться запобігти витокам із трубопроводів. Усі роботи на цьому водогоні завершать до кінця вересня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на ділянці від вулиці Кривоноса до проспекту Відродження працівники водоканалу лагодять магістральний водогін. Нині замінюють 800 метрів труби діаметром 400-500 міліметрів.Про це розповів Суспільному заступник директора "Луцькводоканалу"З його слів, вартість робіт, які виконують за кошти підприємства, становить шість мільйонів гривень."На цьому місці лежав сталевий водогін, і зараз ми міняємо на аналогічний з поліетиленовими трубами. Роботи ще проводяться: одна ділянка замінена, після завершення буде запуск водогону і мешканці, які відчувають пониження тиску, будуть з водою", – каже комунальник.З водогону, де тривають ремонті роботи, отримують воду жителі кількох мікрорайонів міста, чимало установ та організацій, – говорить. Труби на ділянці замінюють працівники організації-підрядника, які спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовилися.Як розповіла лучанка, перебої з водопостачанням були."В нас є проблеми тут з водою, бо часом пропадає, потім знову з’являється. Нас найбільше турбує те, що воно тут найбільше тече, то в одному місці, то в іншому, тому що коли гуляєш з собакою, то боїшся кудись ступити, аби не провалитися", – каже лучанка.З початку року на ділянці водогону від вулиці Кривоноса до проспекту Відродження зафіксували майже 40 пошкоджень. Протяжність водопроводу в Луцьку становить 317 кілометрів, у його більшій частині – зношені труби, – зазначив заступник директора комунального підприємства Володимир Чупун.Замінивши труби, додав комунальник, вдасться запобігти витокам із трубопроводів. Усі роботи на цьому водогоні завершать до кінця вересня.

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