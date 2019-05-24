У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи

У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи
В обласному центрі Волині на ділянці від вулиці Кривоноса до проспекту Відродження працівники водоканалу лагодять магістральний водогін. Нині замінюють 800 метрів труби діаметром 400-500 міліметрів.

Про це розповів Суспільному заступник директора "Луцькводоканалу" Володимир Чупун.

З його слів, вартість робіт, які виконують за кошти підприємства, становить шість мільйонів гривень.

"На цьому місці лежав сталевий водогін, і зараз ми міняємо на аналогічний з поліетиленовими трубами. Роботи ще проводяться: одна ділянка замінена, після завершення буде запуск водогону і мешканці, які відчувають пониження тиску, будуть з водою", – каже комунальник.

З водогону, де тривають ремонті роботи, отримують воду жителі кількох мікрорайонів міста, чимало установ та організацій, – говорить Володимир Чупун. Труби на ділянці замінюють працівники організації-підрядника, які спілкуватися з кореспондентом Суспільного відмовилися.

Як розповіла лучанка Людмила, перебої з водопостачанням були.

"В нас є проблеми тут з водою, бо часом пропадає, потім знову з’являється. Нас найбільше турбує те, що воно тут найбільше тече, то в одному місці, то в іншому, тому що коли гуляєш з собакою, то боїшся кудись ступити, аби не провалитися", – каже лучанка.

З початку року на ділянці водогону від вулиці Кривоноса до проспекту Відродження зафіксували майже 40 пошкоджень. Протяжність водопроводу в Луцьку становить 317 кілометрів, у його більшій частині – зношені труби, – зазначив заступник директора комунального підприємства Володимир Чупун.
У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи

Замінивши труби, додав комунальник, вдасться запобігти витокам із трубопроводів. Усі роботи на цьому водогоні завершать до кінця вересня.

У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи
У Луцьку замінюють 800 метрів труби на магістральному водогоні: коли завершать роботи

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Теги: Луцьк, водогін, ремонт
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