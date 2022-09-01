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На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів

На Харківщині ЗСУ посунули противника на 50 км і повернули 20 населених пунктів
Сили оборони України повернули під контроль уряду вже понад 700 квадратних кілометрів на Харківському на Південнобузькому напрямках.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 8 вересня, пише Українська правда.

"В рамках проведення оборонної операції на харківському напрямку з метою відновлення втрачених територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії з підрозділами Нацгвардії та іншими силовими структурами ведуть активні бойові дії на визначених напрямках…

Загалом наші підрозділи на окремих напрямках просунулись вглиб оборони противника від 2 до декількох десятків кіометрів. Звільнено низку населених пунктів.

Загальна площа території, повернутої під контроль України, на Харківському на Південнобузькому напрямках скаладає понад 700 квадратних кілометрів", - йдеться в повідомленні.

За словами Громова, на даний час військові частини вклинились в оборону противника на Харківському напрямку - на глибину до 50 кіломерів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.

В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів.

На Краматорському напрямку підрозділи ЗСУ покращили своє тактичне положення, просунулись в глибину до 2 кілометрів.

В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103 окремої бригади ТРО разом з підрозділами 15-го полку НГУ просунулися в глибину на 3 кілометри та звільнили населений пункт Озерне.

Угруповування Сил оборони продовжує ведення активних дій і на Херсонському напрямку. Відбуваються бої з метою покращення положення по лінії фронту. Противник частково деморалізований, однак продовжує чинити опір, зазначив бригадний генерал.

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Теги: Росія, Україна, війна
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