На Сонці з'явилося 7 спалахів: чи загрожує Землі удар





Про це пише EarthSky, пише



Унаслідок цих спалахів у космос вирвалися потоки сонячних частинок, які швидко досягли Землі, і вчені говорять про появу геомагнітної бурі класу G1 та G2. Це досить помірна буря, і не було повідомлень про те, що вона порушили роботу зв'язку або навігаційних приладів.



Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.



Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася у 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти із розміром Землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 вересня вчені відмітили 7 спалахів класу С на Сонці, а це досить сильні виверження, які можуть спричинити появу на Землі геомагнітної бурі.Про це пише EarthSky, пише ТСН Унаслідок цих спалахів у космос вирвалися потоки сонячних частинок, які швидко досягли Землі, і вчені говорять про появу геомагнітної бурі класу G1 та G2. Це досить помірна буря, і не було повідомлень про те, що вона порушили роботу зв'язку або навігаційних приладів.Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася у 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти із розміром Землі.

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