На Сонці з'явилося 7 спалахів: чи загрожує Землі удар

На Сонці з'явилося 7 спалахів: чи загрожує Землі удар
6 вересня вчені відмітили 7 спалахів класу С на Сонці, а це досить сильні виверження, які можуть спричинити появу на Землі геомагнітної бурі.

Про це пише EarthSky, пише ТСН.

Унаслідок цих спалахів у космос вирвалися потоки сонячних частинок, які швидко досягли Землі, і вчені говорять про появу геомагнітної бурі класу G1 та G2. Це досить помірна буря, і не було повідомлень про те, що вона порушили роботу зв'язку або навігаційних приладів.

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася у 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти із розміром Землі.

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Теги: Сонце, спалахи
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