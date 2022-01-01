У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів

У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів
На Ковельщині поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя району виявили заборонені предмети: три пістолети, дві гвинтівки, одна з яких із оптичним прицілом, стволи, три корпуси гранат, понад 400 куль та 200 патронів різного калібру, запчастини до зброї та інше приладдя.
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів

Виявлені предмети вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, поліція, боєприпаси, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Тепер у «Дії» можна одружитися
Сьогодні, 12:25
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 12:11
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО
Сьогодні, 12:00
Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА
Сьогодні, 11:52
66-річного волинянина притягнули до відповідальності за підпал сухої трави. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему 14-річний волинянин викрав з будинку культури акустичну систему
24 травень, 16:32
На Волині у 45-річного чоловіка знайшли боєприпаси На Волині у 45-річного чоловіка знайшли боєприпаси
07 травень, 13:10
У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан У Луцьку затримали п`яного водія, який в`їхав у паркан
28 квітень, 10:16
У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики У Ковелі у місцевого жителя вилучили гранату, штик-ніж та наркотики
25 квітень, 17:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тепер у «Дії» можна одружитися
Сьогодні, 12:25
 0
У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 12:11
 0
У Луцьку встановлюють особи людей, які причетні до скоєння крадіжки. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
Відомо, хто стане новим очільником Луцької РДА
Сьогодні, 11:52
 0
66-річного волинянина притягнули до відповідальності за підпал сухої трави. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8