У 55-річного волинянина вилучили арсенал зброї та боєприпасів

На Ковельщині поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні 55-річного жителя району виявили заборонені предмети: три пістолети, дві гвинтівки, одна з яких із оптичним прицілом, стволи, три корпуси гранат, понад 400 куль та 200 патронів різного калібру, запчастини до зброї та інше приладдя.Виявлені предмети вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.