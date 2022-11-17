Провалля у центрі Луцька: у нього впала і травмувалася дитина. ВІДЕО

Провалля у центрі Луцька: у нього впала і травмувалася дитина. ВІДЕО
У центрі Луцька, біля драмтеатру, дитина провалилась у глибоку яму та отримала сильні травми. На це поскаржилась мати дитини в одній з груп у фейсбуці.

Про це пише «Конкурент».

Вчора, 22 березня, близько 20:00, хлопець провалився у яму однією ногою. Як повідомляє жінка, така проблема у центрі міста існує вже не перший місяць. На парковці, біля драматичного театру імені Тараса Шевченка, з'явився отвір, у який і провалилась дитина та отримала значні забої та синці.

«Вчора, о 20:00, моя дитина йшла біля «Будинку культури» і вскочила по коліно в цю яму, яка інснує вже не перший місяць. Добре, що обійшлось без перелому. Можливо, вже почують і залатають, якщо там немає автоматичного антизаїзду. Сподіваюсь, на це звернуть увагу і вирішать проблему», – йдеться у дописі.
Провалля у центрі Луцька: у нього впала і травмувалася дитина. ВІДЕО

У коментарях жінку підтримують та пишуть, що, ймовірно, на місці отвору стояв обмежувач руху, який забрали, проте яму після цього ніхто не залатав. Місцева влада відреагувала на звернення лучанки та за дві години закрила провалля дерев'яною дошкою. Основні ж роботи комунальники планують завершити протягом двох тижнів.


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Теги: Луцьк, провалля, травмувалася дитина
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