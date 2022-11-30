На Волині СБУ викрила факти незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. ФОТО

Служба безпеки заблокувала ще 14 схем ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни: у Запоріжжі, на Вінничині, у Дніпрі, на Кіровоградщині.Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру 34 організаторам незаконної діяльності.Вони пропонували військовозобов’язаним виїхати за кордон на підставі фіктивних документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.Вартість таких «послуг» становила від 2 до 13,5 тис. дол. Сума залежала від регіону проживання «клієнта» і терміновості втечі.Ще 10 фактів переправлення військовозобов'язаних за кордон викрили співробітники військової контррозвідки СБУ. Ці схеми діяли у, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях.Для цього зловмисники вносили недостовірні відомості до електронної системи «Шлях».Наразі фігурантам повідомили про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).Тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності.