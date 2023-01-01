Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО

Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
В Авдіївці, яку марно штурмують російські терористи, все ще залишається близько двох тисяч цивільних, які відмовляються від евакуації, попри постійні обстріли з боку ворога.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram.

За його словами, окупанти продовжують спроби штурму Авдіївки, попри важкі втрати в живій силі та техніці.

«В Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки та хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста. Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат. У місті залишається близько 2000 осіб, які відмовляються виїжджати. Люди проживають у підвалах», – повідомив він.

Тарнавський додав, що терористи прицільно обстрілюють магазини, центри надання допомоги та комунальні підприємства. У місті майже рік немає води та тепла, електрику останній раз включали 14 травня 2022 року.
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО
Скільки цивільних все ще залишається в Авдіївці. ФОТО


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Теги: Авдіївка, ЗСУ, цивільні, скільки жителів
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