ВАКС призначив штраф і заборонив обіймати окремі посади Ірині Констанкевич

Ірині Констанкевич. Зокрема, їй заборонили обіймати окремі посади.



Про це



Суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.



"Суд призначив народному депутату від групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич покарання у вигляді штрафу в 44 200 грн та позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 1 року", - сказано у повідомленні.



При цьому прокурор просив призначити штраф у 59 500 гривень та стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12 500 тисяч гривень.



Справу нардепки розглядали протягом трьох місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вищий антикорупційний суд виніс вирок народній депутатці з Волині. Зокрема, їй заборонили обіймати окремі посади.Про це повідомляє Transparency International Ukraine.Суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень."Суд призначив народному депутату від групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич покарання у вигляді штрафу в 44 200 грн та позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 1 року", - сказано у повідомленні.При цьому прокурор просив призначити штраф у 59 500 гривень та стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12 500 тисяч гривень.Справу нардепки розглядали протягом трьох місяців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію