ВАКС призначив штраф і заборонив обіймати окремі посади Ірині Констанкевич
Сьогодні, 16:07
Вищий антикорупційний суд виніс вирок народній депутатці з Волині Ірині Констанкевич. Зокрема, їй заборонили обіймати окремі посади.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.
"Суд призначив народному депутату від групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич покарання у вигляді штрафу в 44 200 грн та позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 1 року", - сказано у повідомленні.
При цьому прокурор просив призначити штраф у 59 500 гривень та стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12 500 тисяч гривень.
Справу нардепки розглядали протягом трьох місяців.
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Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Суд над депутаткою відбувся, оскільки вона не задекларувала інформацію про оренду квартири в центрі Києва вартістю 2,5 мільйона гривень.
"Суд призначив народному депутату від групи "За майбутнє" Ірині Констанкевич покарання у вигляді штрафу в 44 200 грн та позбавив права обіймати певні посади та займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом 1 року", - сказано у повідомленні.
При цьому прокурор просив призначити штраф у 59 500 гривень та стягнути витрати на залучення експерта та проведення експертизи у розмірі 12 500 тисяч гривень.
Справу нардепки розглядали протягом трьох місяців.
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Коментарі 2
Вона вас десь має ,те що їй потрібно вона вже нагребла .
А як же це могло трапитись? Навіть не віриться... Така "чесна", "справедлива", усіх повчала, усіх навчала, скрізь сунула свого носа, стільки "ініціатив" висунула, і раптом такий конфуз? І чоловіка виручала, коли він залетів з банальним хабарництвом... Можливо це помилка? Отакі вони, нащадки Мойсея в вишиванках.
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