В Авдіївці немає жодного вцілілого будинку





Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв′ю



«Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. Наразі жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько чотирьох тисяч приватних будинків», – сказав він.



За його словами, взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей-буржуйок, яких «дуже багато надали і волонтери, і держава», а також коштом субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.



28 березня британська розвідка повідомляла, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.



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