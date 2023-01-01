В Авдіївці немає жодного вцілілого будинку

В Авдіївці немає жодного вцілілого будинку
Через обстріли російських окупантів інфраструктура міста Авдіївка на Донеччині повністю знищена, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, а житловий фонд зруйновано на 80%.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в інтерв′ю Інтерфакс-Україна.

«Інфраструктура розбита повністю – не працює нічого. Житловий фонд більш ніж на 80% зруйнований – це те, що вже неможливо відновити, відремонтувати, а лише зносити і заново будувати. Наразі жодного вцілілого будинку. У місті, напевно, ще з літа немає жодної вцілілої будівлі. А загалом у нас було 149 багатоповерхових і близько чотирьох тисяч приватних будинків», – сказав він.

За його словами, взимку місцеві жителі, які залишилися в місті, опалювали свої будинки за допомогою печей-буржуйок, яких «дуже багато надали і волонтери, і держава», а також коштом субвенції з держбюджету було закуплено паливо для буржуйок.

28 березня британська розвідка повідомляла, що російські війська зазнають значних втрат у бронетехніці у спробах оточити Авдіївку та не мають там значного прогресу.

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Теги: Авдіївка
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