Росіяни з Бєлгорода обстріляли Харків, пошкоджено будинок і автомобілі
30 березень, 23:43
Російські терористи у четвер, 30 березня, ракетами обстріляли Харків. Через це у місті пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, - пише ТСН.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.
Як відомо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів".
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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, - пише ТСН.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.
Як відомо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів".
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