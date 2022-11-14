Росіяни з Бєлгорода обстріляли Харків, пошкоджено будинок і автомобілі

Російські терористи у четвер, 30 березня, ракетами обстріляли Харків. Через це у місті пошкоджено приватний житловий будинок та два автомобілі.Про це повідомив голова Харківської ОВА, - пише ТСН."За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів у одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто. Наразі без постраждалих. Дані уточнюються", - написав Синєгубов.Як відомо, у Харківській області 30 березня після 22:00 пролунало одразу кілька вибухів. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що окупанти обстріляли місто з Бєлгородської області РФ.Мер Харковадодав, що у місті було зафіксовано шість "прильотів".