Норвегія передасть Україні 12 дизельних поїздів
Сьогодні, 01:15
Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів.
Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen пише УНІАН.
До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім.
"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.
За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу.
"Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.
Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.
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Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen пише УНІАН.
До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім.
"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.
За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу.
"Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.
Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.
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