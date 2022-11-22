Норвегія передасть Україні 12 дизельних поїздів

Йон-Івар Нюгорд повідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів.



Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen пише



До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім.



"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.



За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу.



"Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.



Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр транспорту Норвегіїповідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів.Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen пише УНІАН До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім."Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу."Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.

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