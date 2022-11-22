Норвегія передасть Україні 12 дизельних поїздів

Норвегія передасть Україні 12 дизельних поїздів
Міністр транспорту Норвегії Йон-Івар Нюгорд повідомив, що Норвегія збирається передати Україні 12 дизель-поїздів.

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen пише УНІАН.

До літа будуть відправлені чотири потяга, протягом року - ще вісім.

"Транспорт абсолютно необхідний для того, щоб все працювало. Вони (українці - УНІАН) перебувають у стані війни і потрібно транспортувати багато матеріалів, їжі та цивільної допомоги", - зазначив міністр.

За його словами, потяги, які відправлять Україні, не є новими - їм 40 років. Але Україна сама зробила запит на цей тип рухомого складу.

"Уся інфраструктура має вирішальне значення, і ми хочемо зробити свій внесок як нація. Потяги - ще один конкретний приклад цього", - додав Нюгорд.

Він також зазначив, що загальна вартість витрат, пов'язана з їхнім транспортуванням і підготовкою, становить 10-12 мільйонів норвезьких крон.

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Теги: дизельні поїзди, Норвегія
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