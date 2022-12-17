Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги

Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги
В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.

Про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду, - пише "Європейська правда".

Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.

Окрім того, у списку:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);
103 тисячі турнікетів.

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Теги: Україна, Німеччина, допомога, війна, росія
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