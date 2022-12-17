Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги
Сьогодні, 03:41
В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.
Про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду, - пише "Європейська правда".
Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.
Окрім того, у списку:
дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);
103 тисячі турнікетів.
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Про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду, - пише "Європейська правда".
Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.
Окрім того, у списку:
дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);
103 тисячі турнікетів.
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