Leopard 2A6, Marder і вантажівки: Німеччина повідомила про відправку Україні чергової партії допомоги





Про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду, - пише



Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.



Окрім того, у списку:



дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);

два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);

ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);

ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);

103 тисячі турнікетів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В уряді Німеччини повідомили про останню партію переданої Україні військової допомоги, включно з танками Leopard 2 і БМП Marder.Про це свідчить оновлення списку переданої Україні допомоги на сайті уряду, - пише "Європейська правда" Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку зазначена важка бронетехніка, передачу якої вже підтверджували офіційно – 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, що надані зі складів Бундесверу та виробників ОПК.дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше (разом – вже 52);ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше (сукупно - вже 160 тисяч);103 тисячі турнікетів.

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