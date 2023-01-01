У США підготували вже понад 7000 українських військових





Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, -пише



Він зазначив, що цього тижня 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, повернулися до Європи після завершення тренувань.



Райдер також повідомив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських військових, зокрема дві бригади, одна з яких оснащена бойовими машинами Bradley, а друга — машинами Stryker.



«Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України», — сказав він.



Про бойові машини



Нагадаємо, що у січні США оголосили про пакет військової допомоги Україні, до якого ввійшли 90 бронемашин Stryker, також країна пообіцяла передати загалом 109 бойових машин піхоти Bradley.



Восьмиколісні машини Stryker рухаються тихіше, ніж БМП Bradley, та можуть перевозити більше військ: дев’ять солдатів, порівняно з шістьма у стандартному M2 Bradley.



США регулярно відправляли Stryker в Ірак, де вони дозволяли американським військам швидко пересуватися асфальтованими дорогами. Також ці броньовані машини оснащені кулеметом калібру 50 мм, писало Politico.



M2 Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року.



Bradley призначена для розвідки й транспортування загону піхоти, захисту бійців від вогню зі стрілецької зброї, а також забезпечення вогневої підтримки. Вона застосовувалась американцями у війнах у Перській затоці та Іраку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили Сполучених Штатів підготували понад 7000 українських з початку повномасштабного нападу росії на Україну. Крім того, понад 60 українців завершили навчання на системі протиповітряної оборони Patriot.Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, -пише Громадське , посилаючись на CNN.Він зазначив, що цього тижня 65 українців, які навчалися на системі протиповітряної оборони Patriot у Форт-Сіллі, штат Оклахома, повернулися до Європи після завершення тренувань.Райдер також повідомив, що наприкінці цього місяця в Німеччині пройдуть загальновійськову підготовку понад 4 тисячі українських військових, зокрема дві бригади, одна з яких оснащена бойовими машинами Bradley, а друга — машинами Stryker.«Зараз триває додаткова загальновійськова підготовка на полігонах Графенвер і Хохенфельс у Німеччині за участю двох мотопіхотних батальйонів чисельністю 1200 військовослужбовців Збройних сил України», — сказав він.Нагадаємо, що у січні США оголосили про пакет військової допомоги Україні, до якого ввійшли 90 бронемашин Stryker, також країна пообіцяла передати загалом 109 бойових машин піхоти Bradley.Восьмиколісні машини Stryker рухаються тихіше, ніж БМП Bradley, та можуть перевозити більше військ: дев’ять солдатів, порівняно з шістьма у стандартному M2 Bradley.США регулярно відправляли Stryker в Ірак, де вони дозволяли американським військам швидко пересуватися асфальтованими дорогами. Також ці броньовані машини оснащені кулеметом калібру 50 мм, писало Politico.M2 Bradley — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1981 року.Bradley призначена для розвідки й транспортування загону піхоти, захисту бійців від вогню зі стрілецької зброї, а також забезпечення вогневої підтримки. Вона застосовувалась американцями у війнах у Перській затоці та Іраку.

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