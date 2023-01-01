Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових вертольотів

Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових вертольотів
Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.

Україна отримає, ймовірно, 12 гелікоптерів Мі-24 від Північної Македонії. Про це повідомляє Fokus з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську, - пише ТСН.

Зазначається, що гелікоптери Мі-24, які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини.

"Деякі з них були модернізовані - зокрема два, але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій", - зауважила Слов'янка Петровська.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.

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Теги: Північна Македонія, вертольоти, допомога, Україна, війна
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