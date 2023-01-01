Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових вертольотів





Україна отримає, ймовірно, 12 гелікоптерів Мі-24 від Північної Македонії. Про це повідомляє Fokus з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську, - пише



Зазначається, що гелікоптери Мі-24, які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини.



"Деякі з них були модернізовані - зокрема два, але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій", - зауважила Слов'янка Петровська.



Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.Україна отримає, ймовірно, 12 гелікоптерів Мі-24 від Північної Македонії. Про це повідомляє Fokus з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську, - пише ТСН Зазначається, що гелікоптери Мі-24, які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини."Деякі з них були модернізовані - зокрема два, але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій", - зауважила Слов'янка Петровська.Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.

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