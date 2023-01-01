Уряд Північної Македонії схвалив передачу Україні бойових вертольотів
Сьогодні, 07:33
Уряд Північної Македонії ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні вертольотів.
Україна отримає, ймовірно, 12 гелікоптерів Мі-24 від Північної Македонії. Про це повідомляє Fokus з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську, - пише ТСН.
Зазначається, що гелікоптери Мі-24, які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини.
"Деякі з них були модернізовані - зокрема два, але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій", - зауважила Слов'янка Петровська.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.
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Україна отримає, ймовірно, 12 гелікоптерів Мі-24 від Північної Македонії. Про це повідомляє Fokus з посиланням на міністерку оборони країни Слов'янку Петровську, - пише ТСН.
Зазначається, що гелікоптери Мі-24, які передасть Північна Македонія, є російського виробництва і були закуплені в Україні 2001 року, але їхній ресурс закінчився 8 років тому, тобто вони не використовуються через відсутність запчастин чи інші причини.
"Деякі з них були модернізовані - зокрема два, але ця модернізація була пристосована до колишніх умов і абсолютно не відповідає тому, що потрібно зараз, якщо ми говоримо про розвиток технологій", - зауважила Слов'янка Петровська.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов запевнив, що Україна отримає від союзників винищувачі F-16.
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